Un propriétaire d’ANIMAL FAMILIER en Australie a trouvé une note horrible à côté d’un os « empoisonné » laissé pour son chiot parce qu’elle « aboie trop ».

Cheri Blair, 66 ans, a emmené son Podengo Jolene portugais chez le vétérinaire après avoir découvert l’étrange os dans son jardin dans une banlieue du nord de Sydney.

Cheri Blair a trouvé une lettre à côté de l’os « empoisonné » Crédit: 7News

Le chiot de sept mois, Jolene, a été immédiatement transporté à l’hôpital lundi Crédit: 7News

S’adressant au Mail Online, Mme Blair a expliqué comment, vers 6 heures du matin, lundi matin, elle avait laissé sortir Jolene pour une promenade.

Mais quand le chiot de sept mois n’est pas revenu à la maison, Mme Blair est sortie pour la trouver.

C’est alors qu’elle découvrit le chien avec l’os à ses côtés.

« Je suis allé là-bas et c’était de l’os, et c’était un de ceux qu’il fallait aller à l’animalerie pour y arriver comme un os lyophilisé, assez gros. »

Mme Blair a déclaré qu’elle avait initialement jeté l’os par-dessus la clôture et était retournée dans la maison, mais de plus en plus méfiante, elle avait de nouveau vérifié la cour.

« Quelque chose m’a fait descendre là-bas [again], puis j’ai baissé les yeux.

« Il y avait une lettre, mais elle était scellée dans une enveloppe et il y avait le message dessus. »

La note terrifiante disait: « Votre chien doit être empoisonné, trop aboyer, désolé mais pas le choix, votre falt [sic]. «

« J’ai juste commencé à paniquer et j’ai commencé à crier après mon mari, va chercher l’os », a déclaré Mme Blair.

« Ils ne pouvaient même pas épeler, c’était horrible. »

Jolene le chiot a ensuite été immédiatement transporté dans une clinique vétérinaire d’urgence à Artarmon.

« Nous ne savons pas avec certitude [if the bone was poisoned], mais j’allais prendre des risques. Je veux dire que c’est évidemment assez menaçant », a déclaré Mme Blair.

Le chiot a été forcé de rester toute la journée à l’hôpital pour animaux pour être surveillé.

La police de NSW a confirmé à 7NEWS qu’elle s’était rendue sur les lieux et qu’elle enquêtait sur les allégations.

Mme Blair a affirmé qu’ils avaient également emporté la lettre pour des tests ADN.

«Le chien va bien», a ajouté la police dans sa déclaration.

Après avoir entendu parler de l’incident d’empoisonnement, Mme Blair a dit que deux voisins différents lui avaient dit qu’ils n’avaient jamais entendu Jolene aboyer.

Cependant, la femme de 66 ans a déclaré qu’elle se souvenait d’un incident samedi où Jolene avait aboyé pendant 20 minutes après qu’un autre chien l’ait contrariée.

Elle a dit qu’elle se souvenait avoir entendu une voix féminine crier «tais-toi» et se demandait si cette personne était à l’origine de l’empoisonnement présumé.