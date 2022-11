Le propriétaire de l’aéroport de Galt tué dans un accident d’avion à Wonder Lake – Shaw Local

Le propriétaire de l’aéroport de Galt, Claude Sonday, a été identifié mercredi comme étant l’homme tué dans l’écrasement d’un seul avion vendredi à Wonder Lake.

Sonday, de Bull Valley, était le pilote et le seul occupant de l’avion, selon les communiqués de presse du coroner du comté de McHenry et des bureaux du shérif.

“Les mots ne peuvent exprimer pleinement notre profonde tristesse face à la perte de notre ami et propriétaire de l’aéroport de Galt, Claude Sonday”, ont déclaré les responsables de l’aéroport. publié sur sa page Facebook. “Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.”

Il a été déclaré mort sur les lieux et une autopsie a été pratiquée mardi, a indiqué le bureau du coroner. La toxicologie est actuellement en cours.

Les intervenants d’urgence – y compris les services d’incendie de McHenry Township, Harvard, Wonder Lake, Richmond et Spring Grove ainsi que le bureau du shérif et du coroner – ont été dépêchés à 17 h 15 vendredi sur l’accident, qui impliquait un modèle EA-300LC, selon la libération du bureau du shérif.

Le bureau du shérif du comté de McHenry a contacté le National Transportation Safety Board et la Federal Aviation Administration pour poursuivre l’enquête, selon le communiqué.

L’avion a été déplacé vers une installation hors site pour une analyse plus approfondie, a déclaré un porte-parole du National Transportation Safety Board, ajoutant qu’un rapport préliminaire devrait être achevé dans deux à trois semaines.

La cause probable de l’accident ne sera pas partagée avant le rapport final, qui peut prendre 12 à 24 mois pour être achevé, a déclaré le porte-parole.

Sonday et sa femme, Diane, ont acheté l’aéroport de Galt – connu des habitués par sa désignation FAA de 10C, ou “One Zero Charlie” – en 2013.

Le couple, qui possédait les magasins Harley-Davidson à Woodstock et McHenry, a déclaré au Northwest Herald à l’époque qu’il n’avait pas l’intention de posséder un jour l’aéroport, mais en tant qu’habitués depuis 1981, ils ne pouvaient pas imaginer un nouveau propriétaire changer le l’atmosphère de l’aéroport ou chasser la communauté soudée qui l’utilise.