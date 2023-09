Le propriétaire de la superstation 910AM accusé de fraude et de racket dans le cadre d’un procès fédéral | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Kevin Adell posant à côté d’un château d’eau portant son nom sur le site de la propriété contestée à Novi.

Le magnat des médias de Metro Detroit, Kevin Adell, est accusé de fraude et de racket dans le cadre d’un procès fédéral qui prétend avoir escroqué les membres de sa famille de « plusieurs millions de dollars ».

Adell, propriétaire de The Word Network et de 910AM Superstation, rétorque que le procès est un « shakedown » frivole qui sera rejeté et entraînera des sanctions contre l’avocat du plaignant.

Le procès intenté la semaine dernière devant le tribunal de district des États-Unis allègue qu’Adell a créé une ruse élaborée pour voler un site commercial de premier ordre de 25 acres à Novi à ses cousins ​​et frères et sœurs.

La propriété, où le nom Adell est inscrit sur un château d’eau, était contrôlée par une fiducie familiale qui comprenait huit autres cousins ​​et frères et sœurs, selon le procès. Mais au cours de la dernière décennie, Adell a pris le contrôle de la propriété en provoquant une vente par saisie basée sur « une fausse hypothèque pour garantir le paiement d’une fausse dette sur une fausse hypothèque », indique le procès.

Le procès allègue qu’Adell est devenu l’unique propriétaire de la propriété après avoir créé une saisie « fictive » en 2015. Adell « a perpétré une fraude énorme et scandaleuse » sur les membres de sa famille dans le cadre de son « schéma généralisé et à long terme de comportement criminel et autre comportement illicite ». qui a causé un préjudice important et qui nuira probablement considérablement à plusieurs victimes », affirme le procès.

Même après qu’Adell ait pris possession exclusive de la propriété, il a continué à faire croire aux membres de sa famille qu’ils en étaient toujours propriétaires et a même utilisé l’argent des bénéficiaires pour payer les impôts sur la propriété, selon la poursuite.

Adell « a frauduleusement dissimulé ses actes répréhensibles pendant de nombreuses années » et a trompé sa famille en lui faisant croire « que leurs intérêts bénéficiaires étaient bien protégés », affirme la poursuite.

La plaignante dans cette affaire, la cousine d’Adell, Joan Adell Tringale, affirme qu’elle n’a eu connaissance de la fraude présumée qu’il y a moins de deux ans.

Kevin Adell raconte Horaires du métro que l’affaire est sans fondement et « foutue ». Il affirme qu’une affaire similaire s’est déroulée devant un tribunal des successions du comté d’Oakland, où un juge a déjà déclaré que le délai de prescription concernant les allégations avait expiré.

Adell ajoute que Tringale a déposé son bilan et a déclaré au tribunal qu’elle n’avait aucun intérêt dans la propriété.

«C’est un shakedown», dit Adell. « Le mec [on] le château d’eau ne va pas se laisser intimider. J’ai tout le temps du monde pour aller jusqu’au bout.

Adell dit que l’avocat de Tringale, William Garratt, a 80 ans et ne devrait plus pratiquer le droit.

« C’est une mauvaise affaire, et elle va être rejetée », dit Adell. « N’importe qui peut déposer une plainte, mais il y a aussi des répercussions si une mauvaise plainte est déposée. »

Adell, 56 ans, dit qu’il envisage de demander des sanctions contre Garratt pour avoir déposé une plainte sans fondement.

«J’ai une armée d’avocats», dit Adell. « À son âge, tu ferais mieux de savoir ce que tu fais quand tu combats un gars comme moi. »

Horaires du métro Je n’ai pas pu joindre Garratt ou Tringale pour commenter.

La fiducie a été créée il y a environ 50 ans pour les trois enfants du patriarche Adell. Ces enfants ont eu neuf enfants, dont Kevin Adell, qui est devenu bénéficiaire de trois fiducies.

Le plus grand actif des fiducies était près de 25 acres de terrain près des routes de Novi et de Grand River, qu’Adell possède depuis transformé en complexe commercial qui comprend un restaurant, un centre de remise en forme et d’autres entreprises.

La poursuite allègue que l’avocat et agent fiduciaire d’Adell, Ralph Lameti, était payé environ 1 million de dollars par an et utilisait des véhicules de luxe, dont une Lamborghini. Lameti est accusé d’avoir contribué à faciliter la fraude.

Le procès affirme qu’Adell et Lameti « ont continué à utiliser les télégrammes et le courrier pour diffuser une série de faux prétextes, de fausses déclarations, de promesses de mauvaise foi et d’omissions qui étaient calculées pour induire en erreur le demandeur et d’autres bénéficiaires de la fiducie et leur faire croire que leur les intérêts bénéficiaires dans la propriété Novi étaient et seraient toujours protégés.

Le procès allègue des activités de racket, une fraude systémique, des détournements de fonds, des vols, de faux semblants et un mépris malveillant et délibéré des droits du plaignant.

Il s’agit au moins du deuxième procès intenté contre Adell depuis avril. Le gouvernement fédéral a également poursuivi Adell devant le tribunal de district des États-Unis, alléguant qu’il devait 17,8 millions de dollars en droits de succession et de donation découlant de son héritage. Le gouvernement fédéral cherche à obtenir une ordonnance du tribunal pour vendre sa maison de 3,7 millions de dollars et faire valoir les privilèges fiscaux fédéraux sur la maison.

Dans ce cas, Adell dit qu’il travaille sur un règlement avec le gouvernement.

Adell a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a brusquement débranché la radio Black talk sur 910AM Superstation et l’a remplacée par une gamme de voix conservatrices.

Dans une récente interview avec Horaires du métroAdell a défendu le changement de format, affirmant qu’il n’aime pas la politique mais qu’il est motivé par l’argent.

« Je n’ai pas tué le 910, les Afro-Américains qui ne le soutenaient pas, l’ont tué », a déclaré Adell. « Je n’ai pas fait taire la communauté afro-américaine. Ils l’ont fait taire eux-mêmes.

