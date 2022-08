Le propriétaire de la startup partage un message sarcastique sur la croissance rapide de “zéro à 8 chiffres”, les internautes s’amusent

La pandémie de Covid-19 a pesé lourdement sur l’économie. Même les marques et les entreprises existantes ont dû se battre pour subvenir à leurs besoins, ce qui aggrave la situation des startups. Parlant de la même chose, l’utilisateur de LinkedIn Chris Bakke a partagé un message sarcastique. Il a mentionné comment sa startup est passée de 0 $ de revenus mensuels à 8 chiffres de revenus mensuels en 12 mois. Surprenant, non ? Pas tellement quand vous lisez tout le post.

« En 12 mois, ma startup est passée de 0 $ de revenus mensuels à 8 chiffres de revenus mensuels. Voici comment nous l’avons fait : août 2021 : 0 $ de revenus août 2022 : 0,0000000 $ de revenus », a écrit Bakke. Avec cela, il a souligné comment il ne faut «jamais abandonner». Jetez un oeil au poste:

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 33 000 réactions. Les internautes ont bombardé la section des commentaires. “Hahahahhahaha j’adore ça et je peux comprendre, mais vous continuez toujours parce que l’excitation de voir un projet réalisé n’a pas de prix”, a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit: “Alors, combien coûte votre cours en ligne et où dois-je m’inscrire pour changer ma vie financière comme vous l’avez fait.”

Ajoutant au sarcasme, une personne a commenté: «Vous devez avoir un état d’esprit clair pour déverrouiller avec une clé. C’est la chose la plus importante.

Cela survient juste un jour après que Shantanu Deshpande, fondateur-PDG de Bombay Shaving Company, a déclaré qu’il croyait aux gens qui se bousculent à un jeune âge, mais Twitter pense qu’il est temps d’arrêter. “Lorsque vous avez 22 ans et que vous débutez dans votre travail, lancez-vous dedans. Mangez bien et restez en forme, mais faites des journées de 18 heures pendant au moins 4 à 5 ans », lit-on dans le post LinkedIn désormais viral de Deshpande.

Établir des limites saines au travail est le sujet de conversation de la ville dans le monde post-pandémique. Le nombre excessif d’heures que les gens ont consacrées à se maintenir ou à maintenir leur entreprise à flot a peut-être été fructueux pendant la période de verrouillage, mais l’idée de rester occupé tout le temps s’accompagne de ses propres mises en garde. Culture de l’agitation, culture de l’épuisement professionnel, culture de la mouture – appelez ce que vous voulez, cela signifie généralement que l’on va au-delà de son devoir (lire : description de poste) pour faire (plus) de travail. Un meilleur salaire, un nouveau titre de poste et la validation, entre autres facteurs, contribuent à la raison de « bousculer ». Il n’y a pas de fin au cycle.

