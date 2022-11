Le propriétaire de la société de remorquage Sycamore, Adam Benn, entre officiellement dans la course à la mairie de la ville mardi – Shaw Local

SYCOMORE – Un deuxième candidat à la mairie de Sycamore est entré dans la course au siège lors de la deuxième journée de dépôt avant les élections consolidées du 6 avril.

Adam Benn, l’un des propriétaires de l’entreprise Accurate Towing & Recovery, basée à Sycamore, a annoncé sa candidature à la mairie et a déposé sa candidature auprès du greffier de la ville mardi.

Benn a déclaré qu’il avait essayé de s’impliquer le plus possible dans la communauté pendant des années et qu’il avait intensifié cette implication en organiser des défilés en voiture par l’intermédiaire de son entreprise de remorquage et mettre en place une cour de remorquage hantée en voiture pour Halloween au milieu de la pandémie de COVID-19. Il a dit qu’il était initialement intéressé à se présenter comme conseiller municipal, mais a décidé de se présenter à la mairie lorsqu’il a entendu dire que le maire de Sycamore Curt Lang a déclaré en septembre qu’il ne briguerait pas un second mandat pour le siège de maireavec Lang disant que la pandémie de COVID-19 l’avait épuisé et avait conduit, en partie, à sa décision.

“Je me soucie de Sycamore, je vis à Sycamore et c’est ce qui m’a poussé à envisager de courir”, a déclaré Benn. “Je pense que je pourrais faire beaucoup de bien.”

Benn a déclaré qu’il cherchait en fin de compte à être une voix forte pour les habitants de Sycamore et il sait que de nombreuses inquiétudes ont été exprimées à propos de les problèmes d’eau dans la ville, surtout ces derniers temps. Il a dit qu’il croyait que les responsables de la ville devaient d’abord et avant tout résoudre ces problèmes pour comprendre “le quoi, le où et le pourquoi”. Il a dit qu’il croyait que le recours collectif connexe contre la ville pourrait être la raison pour laquelle les responsables de la ville ne parlent pas de la question aussi publiquement.

“Je pense qu’un regard neuf serait bon pour chercher des choses”, a déclaré Benn.

Benn a déclaré qu’une autre de ses principales priorités était la santé des petites entreprises de la ville économiquement accablées par la pandémie. Il a déclaré que la ville devait élaborer un plan pour les aider de manière significative et les garder dans la ville. Il a dit que la ville et la chambre de commerce de Sycamore campagne sur les réseaux sociaux inciter les gens à acheter des cartes-cadeaux aux entreprises locales est un bon début.

“J’ai juste l’impression que nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt”, a déclaré Benn.

Benn a déclaré qu’il souhaitait également examiner les relations entre la communauté et la police de Sycamore et continuer à s’efforcer d’améliorer ces relations. Il a déclaré qu’il souhaitait améliorer le moral au travail des policiers, en particulier après le mouvement national de justice sociale qui a été stimulé par le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis.

“Heureusement, il n’y a pas eu trop de folie ici, et c’est parce que nous avons d’excellents officiers ici à Sycamore”, a déclaré Benn.

Benn a déclaré qu’il souhaitait également donner la priorité à la croissance du personnel du service d’incendie de Sycamore et trouver les bonnes personnes à diriger après les retraites anticipées au cours des prochaines années.

Benn a déclaré qu’il se sentait encouragé par la course après s’être assis et avoir parlé avec collègue candidat à la mairie de Sycamore et actuel conseiller municipal du troisième quartier Steve Braser, qui a récemment annoncé son intention de se présenter aux élections. Il a dit qu’il pense que Braser est un gars formidable et qu’ils sont pour la plupart d’accord sur de nombreux problèmes – ce qui est rafraîchissant après avoir vu une élection présidentielle américaine controversée se terminer le mois dernier, a-t-il déclaré.

“En fin de compte … nous avons tous les deux à cœur le meilleur intérêt pour la ville”, a déclaré Benn. ” … Peu importe quoi, à la fin de la journée, Sycamore va gagner. “