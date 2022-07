Le propriétaire de la NFL paie 6 millions de dollars pour la ceinture Ali WBC

Le célèbre collectionneur Jim Irsay a déboursé les frais élevés pour l’article

Jim Irsay peut désormais également se vanter de la ceinture de championnat WBC de Muhammad Ali que «The Greatest» a remportée contre George Foreman dans le «Rumble in the Jungle» en plus de la franchise NFL des Indianapolis Colts.

Enchérissant sur l’article jusqu’à près de 4 heures du matin dimanche matin, Ali superfan Irsay a payé 6 millions de dollars pour l’article qui est considéré comme l’un des souvenirs de boxe les plus précieux.

Heritage Auctions affirme que la ceinture est l’une des deux seules ceintures WBC connues liées à Ali, l’autre étant peu susceptible d’être vendue car elle est conservée dans une collection de musée privé.

Irsay, dont le père Robert a fait fortune dans l’industrie du chauffage et de la climatisation et a acheté les Colts quand son fils avait 12 ans, peut également revendiquer les chaussures qu’Ali portait lors de la “Thrilla in Manilla” en 1975 contre Joe Frazier et aussi ses robe de sortie d’un match revanche de 1965 avec Sonny Liston qui était sa première apparition depuis l’abandon de Cassius Clay et le changement de nom.

Irsay est un collectionneur de souvenirs en général et a acheté des documents écrits par les pères fondateurs américains et des articles de rock and roll tels que la Fender Stratocaster noire du guitariste de Pink Floyd Dave Gilmour qui a coûté 4 millions de dollars.

ceinture de championnat de 1974 ‘Rumble in the Jungle’ vient d’être ajoutée à @IrsayCollection Juste à temps pour le spectacle du 2 août au Navy Pier de Chicago (et le 9 septembre à Indy). Fier d’être l’intendant ! 🙏 pic.twitter.com/7wwTetIzYt – Jim Irsay (@JimIrsay) 24 juillet 2022

La ceinture WBC d’Ali fait partie des articles les plus chers aux enchères qu’Irsay ait achetés, mais elle n’a pas été attribuée au combattant lorsqu’il a battu Foreman en 1974 et à la place deux ans plus tard, lorsque les ceintures ont commencé à être distribuées.

Ali a défendu la couronne WBC à neuf reprises avant que Leon Spinks ne le détrône en 1978, puis a pris sa retraite en 1981 avec une fiche de 56-5.

Agé de 74 ans, Ali est décédé en 2016 au milieu d’une santé déclinante et luttait contre la maladie de Parkinson depuis le milieu des années 1980.