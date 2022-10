Le propriétaire de la «maison cauchemardesque» de Grand Designs s’ouvre à l’approche d’une ÉNORME star de la liste A… mais claque une autre célébrité «gaspilleuse de temps»

Il a été surnommé le Grand Design le plus désastreux de Grande-Bretagne, mais le propriétaire du projet de phare “cauchemar” a révélé qu’il était maintenant inondé d’intérêt, y compris de la part de grandes célébrités.

Edward Short a perdu son mariage et s’est retrouvé endetté de 4 millions de livres sterling lors de la construction de Chesil Cliff House et de son annexe, connue sous le nom de The Eye, dans le nord du Devon.

SWNS

Edward Short et le phare « carcasse » en 2019[/caption]

Neil Espoir

Superbe transformation : le projet fini bénéficie d’une piscine à débordement et d’une vue imprenable[/caption]

Mais après 12 ans de sang, de sueur et de larmes, il a été mis sur le marché pour 10 millions de livres sterling – et la star de One Direction, Harry Styles, l’a apparemment évalué.

Cette semaine, les téléspectateurs ont regardé l’animateur de Grand Designs, Kevin McCloud, retourner dans la maison de luxe, qu’il a autrefois décrite comme une “carcasse” et comme une épave au bord de la mer.

S’adressant exclusivement à The Sun, Edward a confirmé les rumeurs selon lesquelles la maison aurait attiré l’attention du chanteur Harry ainsi que de l’ancien garde du corps de Michael Jackson, Matt Fiddes.

Mais le producteur de musique Edward, qui s’est séparé de sa femme Hazel en raison du stress de la construction, a qualifié Fiddes de “perte de temps”.

En savoir plus sur les grands designs ACCIDENT DE VOITURE Le camion de déménagement Moment Grand Designs détruit le jardin dans des scènes chaotiques RÊVE DE CAMPAGNE À l’intérieur de l’incroyable ferme décloisonnée de Grand Designs à la campagne

Il a déclaré: «Nous avons été approchés par un agent d’achat qui a déclaré qu’il représentait la famille de Harry.

“Sa famille s’y intéressait et c’était l’argent de Harry – mais c’était tout. C’est le seul fait que je connaisse.

“J’ai lu qu’il avait dit qu’il était intéressé par l’achat d’une maison dans le nord du Devon pour 10 millions de livres sterling.”

Mais il a ajouté : « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit dedans. Je veux dire, il l’aurait déjà acheté s’il l’avait acheté.





Edward, 52 ans, a déclaré que Matt Fiddes, qui s’est occupé de Michael Jackson pendant dix ans avant sa mort en 2009, voulait également la maison – mais dans un but différent.

S’adressant à Mail Online, Matt a confirmé son intérêt, expliquant : « Edward n’aimera pas mon idée de transformer le travail de sa vie en appartements, mais s’il s’accroche plus longtemps à la propriété, trouver un acheteur qui respectera son prix demandé sera presque impossible. ‘

Cependant, Edward a déclaré: «Je pense que le seul gaspilleur de temps qui a traversé la vérification de notre agent immobilier était Matt.

« Je ne pense pas qu’il était sérieux du tout. Vous ne pouvez pas le transformer en appartements pour commencer – dans la planification, vous n’auriez aucune chance.

Grands Dessins/Canal 4

Le mariage d’Edward et Hazel s’est effondré à cause de la tension[/caption]

SWNS

Edward est devenu frustré au fil des années[/caption]

Mais il pourrait y avoir un concurrent plus sérieux, dit Edward.

« Il y a un mari et une femme – la femme, je pense, est russe. Notre agent immobilier, Knight Frank, a dit qu’il aimait ça, mais qu’il était inquiet de la réaction locale.

« Je pense qu’il nous faudra un certain temps avant de conclure quoi que ce soit. Peut-être cette année.

La maison a été présentée pour la première fois dans l’émission Grand Designs de Channel 4 en 2010, lorsqu’Edward a estimé qu’il faudrait 18 mois pour la construire.

Mais en 2019, le bâtiment principal ressemblait plus à un garage en béton vide qu’à une maison et Edward a dit à Kevin McCloud que la tension l’avait fait rompre avec l’acheteur de mode Hazel.

Tous deux ont ensuite rencontré de nouveaux partenaires et les téléspectateurs l’ont qualifiée de “maison la plus triste de l’histoire”.

Neil Espoir

Edward montre la piscine à débordement de la maison de ses rêves, mais il n’a pas les moyens d’y vivre[/caption]

Neil Espoir

Même l’intérieur est fini[/caption]

Neil Espoir

Les vues sont incroyables[/caption]

Bien qu’il ait maintenant terminé la tour de quatre étages, qui compte cinq chambres, quatre salles de réception, une piscine à débordement et un sauna, Edward, originaire de Plymouth, est dégoûté de ne jamais vivre dans la maison de ses rêves.

Il a été encore retardé par Covid et la hausse du coût des matériaux.

Il avait précédemment déclaré au Sun: “Chaque livre dépensée, la valeur augmentait mais en même temps, les chances de vivre dans la maison diminuaient.”

En savoir plus sur le soleil COUP DE MAIN De l’argent gratuit que vous pouvez obtenir sur Universal Credit ce Noël, vous n’avez PAS à rembourser CA NE FONCTIONNE PAS Mes 20 minutes de route prennent 2 HEURES en raison de travaux sur une piste cyclable que personne n’utilisera

Il a dit que c’était “horrible” pour la famille ajoutant: “J’ai tiré le tapis de stabilité sous eux, sans pouvoir donner de réponses sur la façon dont nous allions nous en sortir, à part cela, je devais continuer.

“J’étais tellement stressé de laisser cette tache d’échec sur ma femme et mes enfants que je m’inquiétais beaucoup, je perdais le sommeil, mais cela m’a effectivement rendu incapable de fonctionner.”