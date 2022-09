Le propriétaire de la maison à problèmes de Kelowna trouve enfin un soutien pour expulser les squatters – Kelowna Capital News

Une résidence sur Nickel Road à Kelowna a fait les manchettes en tant que maison problématique avec plusieurs apparitions de la GRC au cours de la dernière année.

Le propriétaire Amit Chopra vit hors de la ville et a déclaré que son message au conseil municipal et au maire de Kelowna il y a trois semaines était resté sans réponse.

Chopra a déclaré qu’il avait acheté la maison il y a environ un an et qu’à l’époque elle était censée être vacante, mais depuis l’achat, il a été défié par des squatters causant une nuisance dans le quartier.

Il contacte la GRC depuis avril pour l’aider à retirer les squatters. “La police a fait ce qu’elle pouvait, mais elle ne nous a pas non plus offert d’aide.”

Après des tentatives infructueuses pour obtenir l’aide de la police ou de la ville, Chopra a déclaré qu’il avait appelé le candidat à la mairie David Habib il y a moins d’une semaine après avoir entendu Habib pourrait être en mesure d’offrir des conseils sur la façon de gérer la situation.

« Mon objectif ultime était de récupérer ma place… La maison était devenue une nuisance pour tout le quartier car elle est devenue le centre d’activités illégales, la prostitution, etc. Tout se passait là-bas. Notre ville ne m’aide pas, la GRC ne m’aide pas, alors j’ai demandé à David de m’aider. J’ai de la chance d’avoir appelé.

Chopra résidant ailleurs, il a accordé à Habib et à ses amis de l’industrie de la construction la permission d’agir en son nom et de se rendre au 235 Nickel Road le 19 septembre pour fermer les fenêtres.

Capital News était sur les lieux pendant que les équipes fermaient tout sauf la porte d’entrée, puis patiemment négocié avec les squatters pendant plus d’une heure sur un calendrier pour quitter la propriété.

La GRC de Kelowna est arrivée pour s’assurer que l’affaire était civile, repartant quelques minutes plus tard car personne ne montrait de signes d’agression.

La réunion s’est terminée par des poignées de main et un accord pour donner aux squatters dix jours pour se retirer de la propriété.

Chopra a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus heureux du résultat. « Sans aucune violence, sans aucune confrontation, nous sommes parvenus à un accord. Que demander de mieux ? Les flics n’ont pas pu le faire et la ville n’a pas pu le faire. C’est David qui l’a fait et je lui en suis vraiment reconnaissant.

Chopra a déclaré que l’élimination des squatters n’était pas seulement pour lui, c’était pour toute la communauté.

Il prévoit d’être à la résidence dans dix jours aux côtés de la GRC pour s’assurer que tout le monde a quitté la maison.

À l’heure actuelle, Chopra dit qu’il ne sait pas quel sera l’avenir de la propriété.

