Le propriétaire de la Fiorentina est plus riche que Boehly de Chelsea, révèle Forbes

Le nombre d’équipes de football appartenant à des Américains a grimpé en flèche. De nombreux investisseurs américains possèdent des équipes dans toute l’Europe, des ligues mineures aux ligues supérieures. Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles 777 Partners, un groupe de capital-investissement basé aux États-Unis, poursuivrait activement le rachat d’Everton.

En fait, l’influence des propriétaires américains sur la Premier League atteint un niveau sans précédent. Si la transaction est finalisée, les États-Unis contrôleront 10 des 20 clubs de Premier League. Quatre des clubs les plus performants de la ligue, dont Manchester United, Liverpool, Chelsea et Arsenal, figurent parmi ceux mentionnés.

Boehly a dépensé plus de 1,2 milliard de dollars depuis son rachat de Chelsea

Acheter une équipe de Premier League devient une option populaire. Cela résulte de l’enrichissement croissant de la ligue supérieure anglaise grâce aux accords télévisés.

Ce facteur est quelque chose que le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, semble apprécier. Le joueur de 50 ans n’a pas hésité à dépenser énormément pour de nouveaux joueurs depuis qu’il a succédé à Roman Abramovich.

Boehly a dépensé près de 1,2 milliard de dollars en nouveaux ajouts depuis l’été 2022, bénissant jusqu’à présent ses trois managers – Thomas Tuchel, Graham Potter et Mauricio Pochettino – avec les joueurs de leur choix.

Malheureusement, il n’a pas encore vu les performances de l’équipe s’améliorer. Malgré un mauvais départ, ils viseront un meilleur résultat en Premier League que la 12e place de la saison précédente.

Forbes classe les propriétaires américains les plus riches

Si Todd Boehly est certainement l’un des propriétaires américains les plus généreux d’Europe, il est intéressant de noter qu’il ne fait pas partie des plus riches. Comme chaque année, Forbes a dressé une liste des propriétaires de franchises sportives les plus riches.

Le journal italien Calcio e Finanza a contribué à réduire les données sur les propriétaires des clubs de football. Il comprend le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, et l’ancien propriétaire de l’AC Milan, Paul Singer, tandis que Boehly est plus bas sur la liste.

Avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars, l’Italo-américain Commisso se classe au 114e rang dans la liste globale Forbes des Américains les plus riches. Singer se classe au 147e rang sur la liste avec 6,1 milliards de dollars, dépassant le patron dépensier de Chelsea, Boehly, qui arrive au 176e rang avec 6 milliards de dollars.

Avant l’été, Paul Singer et sa société, Elliott Management, contrôlaient les Rossoneri. Finalement, ils ont vendu le club à RedBird et Gerry Cardinale.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels