Le propriétaire de la ferme ND parmi les 4 morts dans un meurtre-suicide présumé

BISMARCK, ND (AP) – Des volontaires s’organisaient mercredi dans le Dakota du Nord pour terminer la récolte d’un agriculteur retrouvé mort dans son champ de blé avec trois autres hommes dans ce que les enquêteurs ont décrit comme un meurtre-suicide.

Douglas Dulmage, 56 ans, a été abattu dans sa moissonneuse-batteuse alors qu’il récoltait du blé dans son champ au sud de Cando, a déclaré Pat Traynor, un ami proche. Les autorités ont déclaré que les trois autres hommes – Justin Bracken, 34 ans; Richard Bracken, 64 ans; et Robert Bracken, 59 ans – avaient tous travaillé la récolte avec Dulmage.

Un revolver de calibre .357 a été retrouvé près de l’un des corps par des députés qui ont répondu à un signalement de quatre personnes inconscientes dans le champ de blé lundi soir. Les responsables n’ont pas dit qui, selon eux, avait appuyé sur la gâchette ni détaillé d’autres circonstances entourant l’affaire. Le shérif du comté de Towner, Andrew Hillier, a déclaré que les enquêteurs attendaient les résultats de l’autopsie.

Traynor a déclaré que Dulmage était propriétaire de la propriété. Les trois autres hommes sont apparentés et vivaient dans la région, a indiqué le bureau du shérif.

Traynor a déclaré que Dulmage vivait avec sa femme et ses deux filles à Leeds, mais cultivait avec son père de 95 ans sur leur terrain à l’extérieur de la ville. Il a déclaré que les agriculteurs de la région et les amis de la famille Dulmage ont déjà tenu une réunion sur la manière dont ils géreront le travail de récolte du blé, du maïs et du soja.

Les décès sont un coup dur pour la communauté agricole à une époque qui précède généralement la célébration des récoltes, a déclaré le chef d’un groupe agricole du Dakota du Nord.

“Il est difficile de saisir et de comprendre pourquoi quelque chose comme ça peut se produire dans le Dakota du Nord rural”, a déclaré le président du Farm Bureau de l’État, Daryl Lies. Lies a déclaré que Dulmage avait été président du bureau agricole du comté de Benson.

Traynor a déclaré que la famille Dulmage “vivait un cauchemar complet”.

« Doug était un pilier dans la communauté. C’était un chef serviteur discret. Ses actions en disent long sur sa formidable force de caractère », a-t-il déclaré. Traynor a déclaré que son ami était également pompier volontaire et leader communautaire à Leeds.

“Doug a vécu Dieu, la foi et la famille par ses actions et pas seulement par ses paroles”, a-t-il déclaré. « Il était un modèle pour nous tous. Nous devrions être plus comme lui », a-t-il déclaré.

Emily Stoll, 82 ans, voisine de la famille Dulmage à Leeds, une ville d’environ 500 habitants, a décrit Doug Dulmage comme un voisin gentil et serviable.

“Quand il pulvérisait sa cour contre les moustiques, il pulvérisait aussi la mienne”, a-t-elle déclaré.

Cando se trouve à 118 milles (189,9 kilomètres) à l’ouest de Grand Forks et à 40 milles (64,3 kilomètres) au sud de la frontière canadienne.

______

Ehlke a rapporté de la banlieue de Milwaukee. La chercheuse Rhonda Shafner a contribué à ce rapport.

James Macpherson et Gretchen Ehlke, Associated Press