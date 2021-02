Le propriétaire de la cour de récupération qui a fait rouler une MINE DE MER chez lui est obligé de la remettre à la Royal Navy

Un propriétaire de chantier de récupération qui a ramené chez lui une mine de mer désactivée échouée pour l’utiliser comme repose-pieds a été contraint de la rendre à la Royal Navy.

Joe Gray, 43 ans, a trouvé l’énorme mine sur des rochers à Perranuthnoe près de son domicile à Penzance, Cornwall ce mois-ci et, après avoir vérifié auprès des garde-côtes qu’il était sécuritaire de la toucher, l’a roulée sur la plage pour l’utiliser comme pièce maîtresse de son entreprise.

La mine ne contenait aucun explosif et était devenue libre après avoir été utilisée dans un exercice d’entraînement par la marine au large de Plymouth l’année dernière, lui ont dit les garde-côtes.

M. Gray a été initialement chargé par l’équipe du Receveur d’épave du gouvernement qu’il pourrait garder la bombe si elle n’était pas réclamée après un an. Mais ses rêves de posséder en permanence la mine d’entraînement ont été anéantis cette semaine après que la Royal Navy l’a récupérée hier.

M. Gray, un amoureux avoué de tout ce qui est « étrange et merveilleux », a déclaré: « Dans ce secteur d’activité, nous rencontrons toujours des choses étranges et merveilleuses – et j’avais été à la recherche d’une mine depuis un certain temps. tandis que.

Joe Gray avec une mine de mer à son magasin d’antiquités Shiver Me Timbers, près de Penzance à Cornwall

Joe Gray, 43 ans, a voulu garder l’appareil et en faire la pièce maîtresse de sa collection décalée

Pendant deux semaines, il a utilisé la mine pour poser ses pieds et comme table basse

Mines marines: que sont-elles, comment fonctionnent-elles et quand ont-elles été utilisées? Les mines marines sont des engins explosifs autonomes placés dans l’eau pour endommager ou détruire des navires de surface ou des sous-marins. Ils sont déposés et laissés en attente jusqu’à ce qu’ils soient déclenchés par l’approche ou le contact d’un navire. Les mines marines contiennent généralement du matériel de vol ou de manutention, un boîtier explosif, un dispositif d’armement, un dispositif de détection de cible et une batterie. Il existe plusieurs types de mines, notamment: Mines du fond : Ceux-ci reposent sur le fond marin, généralement dans les eaux peu profondes.

: Ceux-ci reposent sur le fond marin, généralement dans les eaux peu profondes. Mines amarrées : Ils sont utilisés contre les sous-marins et les navires et flottent à une distance définie du fond marin.

: Ils sont utilisés contre les sous-marins et les navires et flottent à une distance définie du fond marin. Mines à la dérive : Ceux-ci flottent à la surface de l’eau et explosent au contact d’un navire. Ils ont été interdits en 1907 en raison de leur nature incontrôlable. On pense que les mines marines ont été inventées par David Bushnell pendant la guerre d’Indépendance américaine en 1777 après avoir mis à la dérive des torpilles flottantes dans le fleuve Delaware contre des navires britanniques. Ils ont été initialement utilisés avec parcimonie jusqu’à la guerre civile américaine, lorsque le monde a vu la première utilisation à grande échelle de ces torpilles explosives. Pendant la Première Guerre mondiale, les mines navales sont devenues une arme principale contre les sous-marins allemands mortels et redoutés. Les Alliés ont posé ce qu’on appelle le «barrage de la mer du Nord», un champ de mines qui s’étendait sur 250 milles de l’Écosse à la Norvège en 1918. En cinq mois, les forces américaines et britanniques ont pu planter 72 000 mines. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les mines sont devenues une arme hautement efficace et stratégique, surtout utilisée pendant la bataille de l’Atlantique. Les États-Unis ont également réalisé une opération massive de pose de mines vers la fin de la guerre dans le Pacifique qui impliquait la pose de 12 000 mines bloquant les routes de navigation japonaises et le naufrage de 650 navires ennemis.

« Dès que j’ai entendu qu’une mine s’était échouée, j’étais tellement excitée – j’ai laissé tomber ce que je faisais et j’ai couru. Ce n’est pas du goût de tout le monde, mais quand je l’ai vu, je n’en croyais pas mes yeux.

« De toute évidence, je ne m’en suis pas approché jusqu’à ce que je sache que c’était sûr – mais dès que j’ai su à quoi j’avais affaire, j’avais hâte de le ramener au magasin.

« Je pensais que si je pouvais le garder, je le ferais peut-être transformé en un poêle unique ou en une œuvre d’art, mais ce n’était pas parce que la marine voulait le récupérer. Je dois juste espérer qu’un autre se lave.

M. Gray a déclaré qu’il était en mesure d’exposer fièrement la mine dans sa cour, et même chez lui, pendant un peu moins de deux semaines.

À cette époque, il servait de siège, de tabouret et même de table basse avant qu’un représentant de la marine n’arrive hier pour l’emporter.

M. Gray avait prévu de le convertir en un poêle unique ou de le présenter comme œuvre d’art dans sa boutique.

« Je suis déçu, mais pas vraiment surpris qu’ils voulaient le récupérer », a-t-il déclaré. « C’était triste qu’ils l’aient repris, mais tant qu’il ne finit pas dans le tas de ferraille, alors je suis heureux.

« C’était amusant tant que cela a duré – ce fut une expérience formidable de sortir et de trouver la mine.

« En fait, j’ai reçu de nombreuses demandes de personnes qui me proposaient de l’acheter, donc je ne suis clairement pas le seul à vouloir le garder.

«Qui sait, peut-être qu’une autre mine se lavera un jour – j’espère toujours qu’un jour je mettrai la main sur une que je pourrai garder.

Les garde-côtes lui ont dit que la mine ne contenait aucun explosif car elle avait été à l’origine attachée au fond de la mer dans le cadre d’un exercice d’entraînement de la marine à Plymouth il y a plusieurs mois.

La mine, qui, dit-il, aurait autrefois été recouverte de « INERT », s’était détachée de son attache et aurait été balayée dans la baie avant de s’installer sur les rochers.

Il a déclaré: « Après avoir su que c’était sûr, je ne pouvais pas attendre de mettre la main dessus. J’adore peigner la plage à cause de moments comme ça – c’était un moment tellement excitant quand je l’ai vu.

« Même en sachant que c’était sûr, c’était très excitant à cause de ce look frappant caractéristique – tout le monde sait à quoi ressemble une mine.

« Dans l’ensemble, cela a juste été une semaine régulière pour moi vraiment – chaque jour, nous trouvons des choses étranges et merveilleuses.

« Dans ce commerce, il y a toujours une autre aventure de sauvetage étrange au coin de la rue – alors je me demande ce qui va apparaître ensuite.

Mais si vous enlevez une chose, laissez-la être ceci – n’approchez rien de suspect avant de savoir exactement ce que c’est.

« Ce n’est pas parce que celui-ci était inerte qu’ils le sont tous, alors n’allez pas simplement traîner des mines au hasard dans votre maison. »

La Royal Navy a été contactée pour commentaires.

