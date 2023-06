Le propriétaire de la compagnie aérienne européenne à bas prix easyGroup lance le nouveau service de données de voyage mobile « easySim »

Le propriétaire d’easyJet, easyGroup, a annoncé qu’il lancerait un nouveau service de données de voyage mobile appelé « easySim », qui fournira des données de voyage mobiles à faible coût aux utilisateurs du monde entier.

Les détails sur easySim, qui sera lancé officiellement en juillet, sont limités, la page Web du service indiquant « Nous sommes presque prêts pour le décollage, nous ne faisons que parcourir nos vérifications avant le vol », en référence à ses liens vers le compagnie aérienne européenne à bas prix populaire easyJet.

Les prix, les offres de services et d’autres détails sur le nouveau service easySim sont actuellement inconnus, avec la page Web du service affichant simplement un compte à rebours qui suggère que plus de détails seront partagés dans les semaines à venir.

Qu’est-ce qu’easySim ?

easySim est décrit comme « un tout nouveau service » qui offre aux clients des données de voyage à faible coût dans le monde entier, offrant aux clients une itinérance mobile rentable lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Après avoir quitté l’Union européenne, la majorité des principaux réseaux mobiles du Royaume-Uni ont réintroduit les frais d’itinérance lors de l’utilisation de données mobiles à l’étranger, easySim offrant apparemment une alternative peu coûteuse aux offres actuelles du secteur.

Comme l’a noté ISPreview.co.ukle lancement des nouveaux services de données de voyage mobiles easySim intervient après qu’easyGroup a lancé pour la première fois un nouveau réseau mobile à bas prix « easyMobile » qui n’a finalement jamais décollé.

L’annonce d’easyGroup fait suite à les troisième et quatrième plus grands opérateurs de téléphonie mobile du Royaume-Uni, Vodafone et Three, ont annoncé un plan de fusion pour créer le plus grand opérateur du Royaume-Uniqui devrait dépasser EE, qui couvre plus de 99 % du pays suite à la fusion des réseaux mobiles Orange et T-Mobile.