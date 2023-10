Le propriétaire de la chaîne de télévision Sinclair envisage de se lancer dans le secteur non-diffusion via un fonds de capital-investissement d’un milliard de dollars – The Mercury News

La société de médias Sinclair est peut-être mieux connue pour son empire de chaînes de télévision et de programmes d’informations locales à travers les États-Unis, pour le penchant conservateur de ses fondateurs et pour sa récente incursion ratée dans la propriété de réseaux sportifs régionaux.

Désormais, les responsables affirment que l’avenir de la société basée à Hunt Valley sera davantage lié aux industries extérieures à la radiodiffusion.

Au lieu d’acheter davantage de chaînes de télévision, la société modifie sa stratégie d’investissement pour acquérir des entreprises non audiovisuelles en croissance, a déclaré Chris Ripley, président et chef de la direction de Sinclair, dans une récente interview.

Il prévoit de poursuivre les acquisitions d’entreprises susceptibles de bénéficier au cours des prochaines décennies de tendances telles que le vieillissement de la population, la décarbonation croissante de l’économie, l’augmentation de la possession et des dépenses d’animaux de compagnie et le « faites-le pour moi ». » secteur.

« Notre activité principale et notre héritage se situent peut-être dans les médias et la radiodiffusion, mais en fin de compte, nous cherchons à faire de Sinclair un succès dans n’importe quel secteur dans lequel il évolue », a déclaré Ripley. « S’il existe de meilleures opportunités d’investissement dans d’autres secteurs, alors nous devrions les exploiter plutôt que de simplement dire aveuglément que nous sommes un diffuseur et que c’est tout ce que nous ferons. »

Le plus grand propriétaire de chaînes de télévision du pays croit toujours en l’avenir de la radiodiffusion. L’entreprise investit 65 millions de dollars cette année seulement dans sa division de diffusion, dans des domaines tels que la télévision de nouvelle génération, une norme de diffusion conçue pour améliorer la qualité vidéo, la réception sur les appareils mobiles et l’interactivité.

Mais « à mesure que nous examinions nos activités, il est devenu de plus en plus clair que d’un point de vue réglementaire, la radiodiffusion n’est pas dans une bonne position », face à des concurrents beaucoup moins réglementés tels que les grandes technologies et les grands médias, a déclaré Ripley.

« L’investissement allait devoir aller ailleurs », a-t-il déclaré.

Ce changement vise probablement à revigorer le stock de Sinclair, qui a stagné au cours des dernières années. Il a perdu les deux tiers de sa valeur depuis le début de 2020, clôturant vendredi en baisse de 43 cents à 9,71 $ l’action.

Un rapport de Motley Fool publié en avril indiquait que le titre avait terminé les trois dernières années civiles en baisse et avait enregistré une perte annualisée sur cinq ans de 6,8 % par an.

« Le titre est très bon marché et se négocie à un prix inférieur aux bénéfices », indique le rapport de Dave Kovaleski, qui couvre les valeurs financières pour Motley Fool. « Les dernières années ont été difficiles, avec des coupures de câbles et un paysage télévisuel changeant. »

L’acquisition de nouvelles entreprises comporte d’autres risques, mais Sinclair a l’avantage d’avoir de l’expérience dans la gestion d’entreprises, a déclaré Jeff Hooke, maître de conférences en finance à la Johns Hopkins Carey Business School. Le marché des fusions et acquisitions est cependant compétitif.

« Le principal risque de la diversification est que vous payez trop cher ou que vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas très bien », a déclaré Hooke.

Il faudra du temps pour trouver des sociétés adaptées dotées d’équipes de direction solides, mais Sinclair vise à réaliser deux à quatre acquisitions via son fonds de capital-investissement au cours des cinq prochaines années, a déclaré Ripley. Elles deviendraient des divisions sœurs gérées de manière indépendante de la division de diffusion. La première acquisition pourrait avoir lieu d’ici l’année prochaine.

Sous le thème du vieillissement de la population, l’entreprise prévoit d’examiner de près des secteurs tels que les maisons de retraite, les résidences pour retraités et les services de vie assistée ou de vieillissement à domicile.

« Nous savons sur le plan démographique que le monde, et en particulier les États-Unis, vieilliront avec le temps et que certaines entreprises en bénéficieront », a déclaré Ripley.

Par exemple, « nous savons que la demande de maisons de retraite va augmenter en raison du vieillissement de la population », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous y allons et nous identifions des industries spécifiques… qui bénéficieraient de cette mégatendance. »

La société examinera également les entreprises telles que les assureurs pour animaux de compagnie ou les services de garde de chiens qui bénéficient de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et des dépenses consacrées aux animaux de compagnie.

Il prendra également en compte les entreprises qui bénéficient de la décarbonisation, « une autre tendance dont nous sommes certains qu’elle sera forte et durable pendant les décennies à venir », dans des domaines tels que la géothermie, les énergies alternatives ou le recyclage, a déclaré Ripley.

Et la tendance « faites-le pour moi » pourrait impliquer la maintenance ou d’autres services que les gens souhaitent externaliser, a-t-il déclaré.

Ripley a déclaré que les difficultés de Diamond Sports Group n’avaient pas joué dans la décision de modifier la stratégie d’investissement. Diamond, une filiale créée par Sinclair pour détenir les 19 réseaux sportifs acquis auprès de The Walt Disney Co. pour 10,6 milliards de dollars en 2019, a déposé un dossier de réorganisation en faillite en mars, accablé par une dette de plus de 8 milliards de dollars. À la fin de l’année dernière, Sinclair a subi pour la deuxième fois une perte importante sur la valeur des réseaux depuis leur achat, radiant 1 milliard de dollars de la valeur comptable des réseaux renommés.

Au plus fort de la pandémie de coronavirus en 2020, après que les ligues sportives nationales ont annulé des matchs et écourté des saisons, Sinclair a comptabilisé une charge de 4,2 milliards de dollars sur le goodwill et les actifs incorporels liés aux réseaux sportifs. Diamond a également connu des difficultés dans un environnement dans lequel les téléspectateurs se tournent de plus en plus vers les services de streaming au lieu de payer pour le câble.

Sinclair a commencé à préparer le terrain pour les nouveaux investissements lorsqu’il a divisé l’entreprise lors d’une restructuration d’entreprise plus tôt cette année. Elle a abandonné le terme « broadcast » de l’ancien nom de Sinclair Broadcast Group dans le but de mettre en valeur et de libérer de la valeur dans ses activités non-diffusion.

Le 1er juin, Sinclair Inc. est devenue une société holding publique de Sinclair Broadcast Group, qui abrite les filiales Sinclair Television Group et Diamond. Diamond, qui diffuse les matchs de 14 équipes de la Ligue majeure de baseball, a intenté une action en justice contre sa société mèrealléguant des transferts frauduleux d’actifs, des distributions et paiements illégaux, des ruptures de contrats, un enrichissement sans cause et des manquements aux obligations fiduciaires.

Sinclair dit que ces affirmations sont sans fondement.

La scission a également créé la filiale Sinclair Ventures qui hébergera un portefeuille d’investissement de 1,3 milliard de dollars composé de liquidités et d’investissements minoritaires dans le capital-investissement, l’immobilier et d’autres investissements directs. Sinclair Ventures comprend Tennis Channel, la société de technologie marketing Compulse, la propriété intellectuelle utilisée dans la technologie de diffusion et des sociétés de services techniques et logiciels.

La société vend ses investissements minoritaires et prévoit de redéployer ces liquidités, qui représentent désormais 316 millions de dollars du portefeuille total, vers des acquisitions ou le contrôle majoritaire d’entreprises non médiatiques.

Sinclair avait bâti une base importante d’actifs médiatiques non locaux. Les séparer permettrait à l’entreprise de montrer à Wall Street sa valeur négligée et donnerait aux actionnaires une visibilité sur la performance du portefeuille d’investissement de l’entreprise, a déclaré Ripley.

« La plupart du temps, Wall Street nous considère comme une seule et même société de diffusion de télévision », a-t-il déclaré.

Cela ne prend pas en compte la valeur de Tennis Channel, le potentiel de Compulse ou le portefeuille d’investissement en raison des investissements minoritaires, a déclaré Ripley. Pourtant, le portefeuille de 1,3 milliard de dollars a eu un taux de rendement annuel d’environ 20 % au cours des 10 dernières années.

« En les séparant et en améliorant la divulgation de chacun de ces éléments, nous sommes en mesure de mieux montrer et divulguer notre valeur à Wall Street », a déclaré Ripley.

Un analyste de JP Morgan a noté dans un rapport d’août que les chaînes de télévision et les réseaux câblés de Sinclair étaient confrontés à des défis en raison du risque de récession et de la possibilité que la coupure des câbles nuise aux revenus de distribution.

Le rapport commente également le portefeuille d’investissement de Sinclair, notant que le solde de trésorerie a augmenté.

Mais « nous continuons de croire que les investisseurs n’accorderont pas l’intégralité de la valeur ici jusqu’à ce que les actifs soient convertis en espèces ou que toute responsabilité potentielle résultant du processus de faillite de Diamond soit claire », a déclaré David Karnovsky, analyste des médias, du divertissement et de la publicité, dans le rapport.

Sinclair a déclaré vouloir suivre l’exemple des quelques sociétés holding cotées en bourse, telles que Berkshire Hathaway, le conglomérat multinational dirigé par Warren Buffett à Omaha, Nebraska, ou Graham Holdings, avec des activités dans les services éducatifs ; soins de santé à domicile et soins palliatifs; télédiffusion; informations télévisées en ligne, imprimées et locales ; concessionnaires automobiles; et des sociétés Internet de fabrication, d’hôtellerie et de consommation.

« Nous avions déjà une sorte de modèle comme celui-là », a déclaré Ripley, avec des opérations telles que Tennis Channel et Compulse. « Ce que nous avons fait en juin, c’est simplement de nettoyer les choses et de dire : « Oui, c’est officiel. Nous fonctionnons vraiment de cette façon et nous sommes opportunistes. Nous n’allons pas nous cantonner à une seule industrie.

De tels modèles économiques peuvent fonctionner dans de nombreux cas lorsque les équipes de direction performantes des entreprises acquises sont conservées, a déclaré Karyl Leggio, professeur de finance à l’Université Loyola du Maryland.

« C’est certainement un modèle qui a été tenté par de nombreuses entreprises, mais toutes n’ont pas réussi, mais certaines entreprises l’ont fait avec succès », a déclaré Leggio.

Les conglomérats finissent souvent par vendre leurs divisions au fil du temps lorsque les valeurs des entreprises individuelles ne sont pas réalisées en dehors de la structure plus large, a-t-elle déclaré.

Dans le cas de Sinclair, « ils peuvent avoir un capital excédentaire qu’ils essaient d’investir et de créer de la valeur pour les actionnaires… et le secteur dans lequel ils évoluent ne se porte pas particulièrement bien en ce moment, il y a tellement de concurrence », a-t-elle déclaré. Mais pour toute acquisition future, les questions devraient être les suivantes : « Pourquoi Sinclair est-il le bon propriétaire de ces entreprises… et quelle valeur apportez-vous à ces entreprises ? »

Ripley a déclaré que le moment était peut-être venu pour Sinclair dans le climat actuel de hausse des taux d’intérêt. Il a été généralement plus difficile pour les fonds de capital-investissement de procéder à des acquisitions, une tendance qui pourrait à terme faire baisser les valorisations et conduire à des opportunités meilleures et accrues.

« Les gens qui peuvent acheter pendant cette période devraient faire mieux en général », a-t-il déclaré.

©2023 Soleil de Baltimore. Visite baltimoresun.com. Distribué par Agence de contenu Tribune, LLC.