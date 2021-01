Lors d’un horrible accident à Bareilly, les restes calcinés d’un homme ont été confondus avec un animal et presque éliminés.

Mohammed Nayeem, propriétaire d’une boutique de téléphonie mobile, a été alerté par la police vers tard samedi soir que sa boutique avait pris feu. L’incident a été signalé dans la ville de Roza de Shahjahanpur. Nayeem s’est précipité sur place et a trouvé l’endroit brûlé au-delà de toute mesure.

Au milieu des décombres se trouvaient des objets évidents, des téléphones brûlés, tout le magasin recouvert d’une couche de cendres et de débris et, plus choquant, un corps brûlé.

Pensant que ce devait être un pauvre animal qui s’était peut-être retrouvé piégé dans le feu du magasin, Nayeem l’a simplement ramassé et l’a jeté. Cependant, au fur et à mesure que l’enquête préliminaire de la police se poursuivait, ils ont découvert que quelque chose d’horrible s’était passé.

Le corps disposé n’était pas un animal, mais en fait un homme humain. Le vétérinaire consulté par la police a confirmé leurs soupçons selon lesquels le corps calciné était en fait un homme.

La police a partagé certaines de ses théories sur ce qui aurait pu se passer dans le magasin. L’homme était très probablement un voleur. Il aurait peut-être tenté de pénétrer par effraction dans le magasin par le toit qui était fait de tôles. La zone aurait pu être difficile et l’homme a peut-être suffisamment perturbé le toit pour faire entrer en contact une ligne électrique et le métal brut. En conséquence, il peut avoir été électrocuté au cours du processus.

SHO du poste de police de Roza, Rajendar Bahadur, dit Le temps de l’Inde c’est ainsi que le corps a été initialement jeté par le propriétaire du magasin car il pensait qu’il s’agissait d’un animal.

«Mais plus tard, nous avons soupçonné qu’il s’agissait peut-être d’un être humain, nous y sommes donc allés pour récupérer le corps», a-t-il déclaré. Il a également émis l’hypothèse que l’homme devait être un voleur et qu’il s’agit d’un cas de cambriolage qui a mal tourné. «Jusqu’à présent, personne ne nous a contactés pour nous renseigner sur une personne disparue. Un médaillon a été récupéré sur le corps. Nous vérifions également le rôle du commerçant et il est également interrogé », a-t-il ajouté.

Un membre de l’équipe d’autopsie, le Dr Ajay Nagar, a déclaré TOI que le corps a été gravement brûlé et cela rend difficile l’identification de l’âge. La seule chose qu’ils peuvent confirmer, c’est qu’il est mort des suites d’un incendie samedi soir.

«Tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il est mort de brûlure car nous avons récupéré des particules de suie de sa trachée qui ne peuvent atteindre que lorsque la personne est en vie», a-t-il déclaré.