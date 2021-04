Lors d’un incident choquant, un commerçant du district de Kalyan, dans le Maharashtra, a placé ses deux chiens dans une équipe de policiers pour lui avoir demandé, ainsi qu’à ses deux employés, de payer une amende pour ne pas porter de masque. L’incident s’est produit mardi après-midi, alors même que l’Inde a enregistré 3,79 lakh nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, ainsi que 3645 décès.

Satyanarayan Gupta, 43 ans, dirigeait mardi son magasin situé à Dombivili au-delà des heures de couvre-feu. Lui et ses deux assistants, Anand et Aditya, étaient présents au magasin lors de la visite d’une équipe spéciale de quatre policiers et quatre fonctionnaires municipaux. Aucun des trois ne portait de masque, Le temps de l’Inde signalé. Lorsque les fonctionnaires ont abordé Gupta et lui ont demandé de payer l’amende requise, le propriétaire catégorique du magasin a refusé et a placé ses deux chiens de compagnie dans l’équipe pour attaquer les agents. L’un des chiens a fini par mordre un policier qui faisait partie de l’équipe.

À la suite de cet incident, le commerçant et l’un de ses assistants, Anand, ont été arrêtés. La police reste à l’affût d’Aditya.

Le Maharashtra a signalé mardi 66358 cas positifs de coronavirus frais et 895 décès, portant le nombre d’infections à 4410 085 et le bilan à 66 179, a déclaré le département de la santé de l’État. Mumbai a enregistré 3 999 nouveaux cas et 59 décès, portant le total à 6 35 483 et le bilan à 12 920.

L’État, qui fait face à des restrictions de type verrouillage jusqu’au 1er mai, verra une prolongation des limites pour une autre quinzaine de jours alors que l’État continue de signaler un grand nombre de cas de coronavirus, a déclaré le ministre de la Santé Rajesh Tope. L’annonce officielle est attendue prochainement. « Il (le verrouillage) sera prolongé de 15 jours », a déclaré Tope.

