Le propriétaire de Kulon atteint son objectif de toujours : ouvrir un magasin de ramen

L’essor des restaurants fusion est tout simplement remarquable. Ayant grandi à l’étranger, j’ai eu la chance de découvrir une gamme de cultures et de cuisines. Ainsi, lorsque j’ai entendu parler de l’ouverture de Ramen Onoun restaurant de ramen fusion musulman-japonais-indonésien au cœur de Camp GelamJ’étais intrigué.

Ono Ramen – Vitrine

Le fondateur et propriétaire Haris a toujours aimé la nourriture, ce qu’il attribue à sa dynamique patrie, l’Indonésie. Il voulait ouvrir un magasin de ramen dès son plus jeune âge, mais sans expérience préalable dans le domaine de la restauration, il devait commencer quelque part.

Crédits – Ono Ramen

En 2018, Haris a décidé d’ouvrir un stand de restauration appelé IndoJava dans la cantine de l’école polytechnique de Singapour. En servant une authentique cuisine indonésienne, Haris a rapidement reçu des réponses positives. Deux ans plus tard, il a fait découvrir Singapour à Kulonmarquant l’ouverture de son tout premier restaurant, inspiré de son humble stand de nourriture il y a toutes ces années.

Ono Ramen – Intérieur du magasin

Aujourd’hui, nous assistons à la création d’Ono Ramen, qu’il dirige actuellement avec sa mère. Étant donné son amour pour les chats, Haris a égayé son restaurant avec une décoration à l’effigie de chats. Gardez les yeux ouverts pour les 11 figurines de chats cachées dans la boutique !

Ono Ramen – Gros plan de la devanture du magasin

Haris affirme que le Ono Ramen est son approche innovante pour atteindre son objectif d’ouvrir un restaurant de ramen. Il incorpore des saveurs indonésiennes à la cuisine japonaise, mais affirme qu’il est essentiel de respecter et de préserver les cinq éléments du ramen : le bouillon, tare (saveur concentrée), nouilles, garnitures et huile.

Ce que j’ai essayé chez Ono Ramen

Je dois admettre que mettre les pieds dans un restaurant de fusion japonaise indonésienne m’a laissé un peu dépassé et ne sachant pas par où commencer. Haris m’a recommandé leurs 2 best-sellers : le Tauto (Bœuf effiloché) Ramen (14,90 S$) et le Gulaï Ramen (Katsu au poulet) (14,90 S$).

Guichet de collecte – Libre-service

Le restaurant est entièrement en libre-service, donc une fois votre repas prêt, vous le récupérez à travers une petite fenêtre qui donne sur la cuisine.

Je me demande toujours quelles saveurs uniques vont pénétrer mes papilles dans un restaurant fusion. C’était exactement le cas ici, et le caractère imprévisible du repas m’a enthousiasmé.

Ono Ramen – Tauto Ramen

Comme pour tout repas de ramen, j’ai d’abord goûté le bouillon. Au début, je pensais qu’il n’était pas trop lourd, avec une profondeur de délicieuses saveurs indonésiennes qui s’en dégageaient. Peu de temps après, j’ai reçu une note d’une épice indonésienne dont Haris a mentionné qu’elle était Rempa (plus d’informations à ce sujet plus tard).

Tauto Ramen – Bœuf effiloché

Cependant, ma seule critique est qu’il aurait pu être légèrement plus riche en goût, car il était légèrement dilué. Les nouilles ramen tirées à la main étaient parfaites al denteet avait une bouchée parfaite. Le bœuf effiloché était feuilleté au-delà de la perfection et très tendre, complétant bien le ramen.

Bouillon de poulet – mijoter toute la nuit

Au début, je me suis intéressé à la façon dont le bouillon était produit. Haris m’a emmené dans les coulisses et m’a expliqué le processus de fabrication du bouillon d’Ono Ramen, qui demande beaucoup de temps et d’amour. Le bouillon est composé de morceaux de poulet, comme les os et les pieds, qui sont mijotés toute la nuit. Une fois prêt, le bouillon devient légèrement trouble, imitant l’apparence de tonkatsu.

Ono Ramen – Bouillon de poulet

L’incorporation de saveurs indonésiennes se fait grâce à l’ajout de feuilles de citron vert et de Rempa. Le fait maison Rempa sert de substitut à l’un des 5 éléments susmentionnés du ramen – le tare – et fait la base du bouillon.

Le bouillon reste le même pour tous les plats de ramen, à l’exception de l’option végétarienne, qui utilise des champignons et du miso comme base. Haris dit que le facteur qui rend chaque plat unique est la pâte d’épices ajoutée au bouillon. Le ramen au bœuf utilise une pâte maison tauto pâte, tandis que le poulet ramen a Gulai coller.

Ono Ramen – Gulai Ramen

En goûtant les ramen au poulet, j’ai trouvé le bouillon sensiblement plus léger, ce qui, je crois, est dû à la Gulai collerLe poulet katsu était très croustillant et bien assaisonné, absorbant très bien le bouillon. L’ajout d’huile de piment a ajouté une touche de piquant, ajoutant à la profondeur de la saveur.

Ono Ramen – Gyoza

Pour terminer le repas, nous avons goûté à l’un de leurs plats d’accompagnement les plus vendus, à savoir le Gyoza (6,90 S$). Comme vous l’êtes probablement maintenant, je me demandais aussi comment Haris avait incorporé des éléments indonésiens dans ce plat. Une couche de sauce orange vif était située au fond du plat. Gyozaset Haris a expliqué que c’était leur produit fait maison sambal.

Gyoza – Gros plan

Les gyozas étaient parfaitement frits, croustillants et aérés à chaque bouchée. La garniture était composée de crevettes, d’oignons de printemps et d’épices indonésiennes. J’ai trouvé le sambal assez épicé, mais comme vous le savez peut-être maintenant, ma tolérance aux épices pourrait être améliorée. Néanmoins, cela a offert une expérience agréable au repas.

Réflexions finales

Nouilles Ramen – Tauto et Gulai Ramen

Après avoir dîné chez Ono Ramen, j’ai découvert une toute nouvelle dimension de saveurs que je n’aurais jamais cru possible. Pour moi, c’est là la beauté de la cuisine fusion : elle remet constamment en question les normes auxquelles nous sommes habitués.

Dans l’ensemble, le menu simple d’Ono Ramen reflète sa devise : se concentrer sur la qualité. Ono Ramen, qui vient d’ouvrir, a beaucoup à offrir, car Haris m’a dit qu’il lancerait de nouveaux plats de riz en octobre.

Si jamais je me retrouve dans le coin, je n’hésiterai pas à retourner à Ono Ramen et à essayer également leur autre restaurant, Kulon.

Dégâts prévus : 12 à 25 S$ par personne

