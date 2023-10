DANBURY — Le propriétaire d’une entreprise locale a été arrêté pour avoir vendu de la drogue à l’extérieur de son entreprise et de sa résidence, a annoncé la police.

Marshall Vines, 55 ans, propriétaire et gérant du Joy Lounge au 2 Ives St., est accusé de plusieurs infractions, notamment d’exploitation d’une usine de drogue, a déclaré la police de Danbury dans un communiqué. communiqué de presse. La caution de Vines a été fixée à 250 000 dollars, selon le communiqué.

Gina Muzzillo, 33 ans, résidente de Danbury, a également été arrêtée en lien avec l’incident, a indiqué la police.

Lors d’une perquisition au Joy Lounge et dans les appartements des deuxième et troisième étages situés au-dessus, la police a déclaré avoir trouvé 31 grammes de cocaïne, environ 100 grammes de marijuana, une balance, des sacs en plastique, 1 950 dollars en espèces et “un coin cuisine qui aurait été utilisé”. pour transformer la cocaïne en poudre en crack.” La police a déclaré avoir également confisqué 11 grammes de crack à Vines, qui a résisté à son arrestation et a dû être “menotté de force”.

Muzzillo, qui se trouvait avec Vines au moment de la perquisition, s’est avérée détenir un mandat d’arrêt actif et les policiers l’ont également arrêtée, a indiqué la police. Muzzillo est accusée de défaut de comparution et sa caution a été fixée à 500 dollars, ont-ils ajouté.

Les arrestations sont le résultat d’une enquête de plusieurs mois sur les ventes de drogues illégales dans le quartier d’Ives Street, selon la police.