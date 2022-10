Le propriétaire de Grand Designs de “chaque propriété la plus triste” est ravi de recevoir deux offres sur une propriété qui a “traumatisé” sa famille

La propriété la plus triste de GRAND Designs a suscité un intérêt soudain après avoir été revisitée lors de l’émission d’hier soir.

Edward Short, le propriétaire de la propriété sinistrée, a révélé qu’il avait reçu deux offres depuis l’émission d’hier soir pour la propriété de 10 millions de livres sterling – venant d’aussi loin que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Canal 4

Edward a révélé que la maison avait suscité un regain d’intérêt depuis la diffusion spéciale hier soir[/caption]

Canal 4/Grand Designs

Le couple s’est finalement séparé avant que la maison ne soit terminée[/caption]

Canal 4

La maison est l’une des plus remarquables de Grand Designs[/caption]

Le responsable du disque a participé à une émission spéciale d’une heure sur Channel 4 hier soir où le leader de Grand Designs, Kevin McCloud, a revisité la propriété condamnée pour voir si Edward serait capable de la déplacer.

Quelques heures seulement avant la diffusion de l’émission spéciale, Edward a fait visiter la maison à un agent australien de premier plan qui a garanti que son acheteur anonyme serait en mesure d’offrir le prix demandé sur la maison à flanc de falaise du Devon.

S’adressant au MailOnline après le nouvel épisode, Edward a déclaré: “Je suis sûr à 100% qu’il sera vendu d’ici la fin novembre.”

Parlant de sa stratégie pour décharger la propriété, il a ajouté : « J’ai fixé une période de commercialisation à terminer fin novembre avec les meilleures offres finales à ce moment-là. J’ai dû garder une période de temps raisonnable après les Grand Designs d’hier pour permettre aux acheteurs internationaux et autres de voyager, de voir ou d’envoyer un représentant.

Il a poursuivi: «Je croise les doigts… sinon ma famille passera un Noël très misérable. Mais je suis déjà convaincu que ça se passera bien.

Il a confirmé son intention de maintenir les enchères ouvertes pendant quelques semaines de plus pour capitaliser sur le regain d’intérêt après une autre apparition à la télévision.

Chessil Cliff House n’a été rien de moins qu’un cauchemar pour Edward qui a dû faire face à des revers financiers majeurs, à des problèmes de construction et à la rupture de son mariage avec sa femme Hazel qui figurait à ses côtés dans l’épisode 2019 de Grand Designs.

Cependant, Edward a insisté sur le fait que lui et Hazel, la mère de ses deux enfants, sont restés amis et ont même regardé l’émission spéciale “ensemble” de la nuit dernière.





Edward s’est depuis fiancé à Jalia Nambasa et a ajouté : « Je vais me marier l’année prochaine et tant que j’en ai assez pour plus qu’une pinte et un paquet de chips, il y aura une fête. Je ne peux pas attendre ça.

Elle est restée l’une des maisons dont on parle le plus dans le salon de l’immobilier grâce à ses circonstances fascinantes ainsi qu’à quelques rumeurs très médiatisées selon lesquelles la popstar Harry Styles aurait acheté la maison, qui ont ensuite été confirmées comme fausses par les agents immobiliers.

En 2021, la maison n’avait pas l’air mieux et Edward avait espéré qu’elle serait terminée d’ici la fin de cette année afin qu’il puisse lister la maison dans le but de se dégager un joli bénéfice de 4 millions de livres sterling.

La maison a été inscrite en juillet plus tôt cette année pour un montant exorbitant de 10 millions de livres sterling, même si elle manquait d’installations de base telles qu’une cuisine, une salle de bains, un sol et des luminaires.

Malgré le bouleversement et l’angoisse de perdre son mariage à cause de son projet immobilier trop ambitieux, Edward a réussi à retrouver l’amour, après s’être tourné vers les rencontres en ligne dans le but de se distraire de ses nombreux malheurs immobiliers.

L’impressionnante maison au bord de l’eau comprend cinq chambres et salles de bains, quatre salles de réception, un sauna et une cave ainsi qu’une superbe annexe à trois lits connue sous le nom de The Eye.

Parlant des difficultés financières entourant la maison en juillet, Edward a déclaré: «Ces dix dernières années ont été un marathon de travail – et je me suis habitué à être un millionnaire endetté. J’ai accepté que la seule façon d’avancer est de le terminer et de le vendre.

Canal 4/Grand Designs

Le couple a fait face à des problèmes conjugaux sur la propriété[/caption]

Chevalier Franc

La maison offre des vues vraiment impressionnantes[/caption]