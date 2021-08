GERONIMO, le propriétaire de l’alpaga s’est engagé à prendre une balle pour le sauver d’un job sans pitié.

Le reproducteur doit être détruit par le Defra après avoir été testé positif à deux reprises pour la tuberculose bovine.

L’agricultrice Helen Macdonald tente désespérément de sauver son alpaga de la mort Crédit : SWNS

Elle dit qu’elle s’opposera à tous ceux qui essaieront d’abattre Geronimo Crédit : Simon Jones

Le reproducteur doit être détruit après deux tests positifs pour la tuberculose bovine Crédit : Simon Jones

L’agricultrice en larmes Helen Macdonald, 50 ans, est prête à faire le sacrifice ultime et à se mettre à la place de tout homme armé chargé de tuer son étalon brun chocolat bien-aimé.

Elle dit que deux tests positifs que Geronimo a donnés pour la tuberculose bovine sont défectueux. Mais un juge de la Haute Cour a statué que Geronimo souffrait de la maladie et devait être détruit.

De manière déchirante, on a dit à Helen qu’elle ou son propre vétérinaire devait effectuer l’acte choquant ou que le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, enverrait une équipe d’extermination dès le week-end.

Il prétend avoir une énorme sympathie mais refuse de faire demi-tour. Helen a déclaré au Sun: «Je ne peux pas rester les bras croisés et laisser mon animal être tué et je suis prêt à faire obstacle à tout homme armé qui vient détruire Geronimo.

« Ils ont choisi la mauvaise femme. Il n’y a aucun moyen que je l’endorme.

Le vétérinaire Helen combat le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) depuis quatre ans et se noie maintenant dans des frais juridiques de 50 000 £.

Mais elle s’est engagée à faire tout ce qu’elle peut pour garder Geronimo en vie, quel qu’en soit le coût.

Je suis prêt à faire obstacle à tout homme armé qui vient détruire Geronimo. Hélène Macdonald

Defra a dit à Helen qu’ils s’attendraient à ce que son propre vétérinaire détruise Geronimo, mais à défaut, ils viendront à la ferme si nécessaire avec la police pour tuer l’alpaga.

Mais Helen a déclaré: «Je ne demanderai pas à mon vétérinaire et je ne le ferai certainement pas. Je me sens persécuté à cause de la façon dont nous sommes traités par le Defra.

« Si Geronimo avait la tuberculose, il aurait dû être mort maintenant. Les alpagas atteints de tuberculose ne durent que quelques mois, mais cela fait plus de quatre ans qu’il aurait été testé positif.

« C’est devenu une bataille personnelle entre Defra et moi-même et ils sont prêts à m’emmener chez le nettoyeur parce qu’ils ne peuvent pas se résoudre à admettre qu’ils ont tort. »

La menace qu’un vétérinaire puisse marcher jusqu’à sa ferme à Wickwar, Gloucs, et tuer Geronimo à tout moment lui donne des cauchemars.

Elle a déclaré : « Chaque fois qu’une camionnette passe, j’ai peur que Defra vienne exécuter le mandat et c’est incroyablement effrayant.

« Nous pensons avoir prouvé que Geronimo est indemne de tuberculose depuis le moment où il a été amené de Nouvelle-Zélande jusqu’à maintenant.

« Il a subi quatre tests cutanés avant de partir et de nombreux autres tests sanguins et il n’y a aucune preuve de tuberculose bovine. Mais Defra n’acceptera pas ces tests.

«Ils n’accepteront pas que leur test initial était défectueux et s’en tiennent à ce résultat depuis. Ils ont déplacé les poteaux de but en ce qui concerne les tests et maintenant ils veulent juste faire un exemple de Geronimo et c’est tellement injuste.

Chaque fois qu’une camionnette passe, j’ai peur que Defra vienne exécuter le mandat et c’est incroyablement effrayant. Hélène Macdonald

« J’ai bénéficié de l’aide d’un programme de financement participatif et certains de mes frais juridiques ont été pris en charge par un avocat bénévole, mais je suis toujours très endetté. Je sais que j’ai raison et je suis prêt à tout pour le prouver.

« C’est comme si Defra essayait de me briser financièrement et émotionnellement. »

Le sort de Geronimo a été révélé par le chroniqueur Rod Liddle dans le Sun de mardi.

Un sondage Opinium pour The Sun a révélé que 42% pensaient que l’animal méritait de vivre. Seulement 16 pour cent ont soutenu la décision de le tuer. Parmi ceux qui veulent qu’il survive, la plupart ont demandé à Boris Johnson d’intervenir.

Les responsables disent qu’il est impossible que les deux tests soient erronés et qu’ils sont légalement obligés de prendre des mesures pour arrêter la propagation de la maladie.

Helen insiste sur le fait que les deux tests positifs de TB de Geronimo étaient défectueux Crédit : SWNS

Les lecteurs de Sun et les amoureux des animaux ont rejoint l’appel d’Helen

Les stars de la télé se joignent aux appels à la miséricorde Par Natasha Clark L’ACTRICE Joanna Lumley et le présentateur de la faune à la télévision Chris Packham font partie de ceux qui supplient les ministres de sauver Geronimo. La disparition imminente de l’alpaga a vu 75 000 personnes signer une pétition en ligne pour le sauver. Et Joanna, 75 ans, et Chris, 60 ans, ont tous deux exhorté le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire à l’Environnement George Eustice à changer d’avis. Joanna a déclaré: «En cas de doute, ne le faites pas. Alors s’il vous plaît épargnez Geronimo, car il y a un réel doute qui plane sur cette condamnation à mort. » Pendant ce temps, Chris a déclaré sur Twitter : « Question rapide, que pensez-vous qu’il se passera si Geronimo est euthanasié aujourd’hui et que l’autopsie montre qu’il n’a pas de tuberculose bovine ? « Est-ce que ce ne sera pas un désastre pour les relations publiques et la politique ? »

Les ministres sont terrifiés à l’idée que s’ils cèdent et permettent à Geronimo de vivre, les agriculteurs les poursuivent devant les tribunaux pour les avoir forcés à abattre leur bétail. Environ 30 000 vaches ont été commandées pour être abattues.

M. Eustice a déclaré: «Ma propre famille a un troupeau de race bovine du sud du Devon et a perdu des vaches à cause de la tuberculose, donc je sais à quel point cela peut être pénible et j’ai une immense sympathie pour les agriculteurs qui subissent des pertes.

«J’ai examiné ce cas plusieurs fois au cours des trois dernières années et j’ai examiné en détail toutes les preuves avec le vétérinaire en chef et d’autres experts. Malheureusement, Geronimo a été testé positif deux fois à l’aide d’un test hautement spécifique et fiable. »