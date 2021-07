Le propriétaire de Fox News fait un don à la campagne de Joe Manchin

Un comité d’action politique de la société mère de Fox News a fait un don d’argent pour modérer la campagne de réélection du sénateur démocrate Joe Manchin, selon un nouveau dossier.

La Fox Corp. PAC, qui est financée en partie par le magnat des médias conservateur Rupert Murdoch, a donné 1 500 $ à la campagne de réélection de Manchin en 2024 en juin, selon une divulgation à la Commission électorale fédérale. La campagne a permis d’amasser un peu plus de 1,4 million de dollars au deuxième trimestre.

Ce serait la première fois que Manchin reçoit un don de la Fox Corp. PAC, selon un examen CNBC des dossiers et des données de la FEC du Center for Responsive Politics, non partisan.

La divulgation intervient alors que Manchin, qui représente l’État rouge foncé de Virginie-Occidentale, fait face à la pression de voix conservatrices sur Fox News et ailleurs pour entraver et limiter le programme ambitieux et coûteux du président Joe Biden et des dirigeants démocrates.

Manchin est un vote pivot au Sénat, où les démocrates ont une faible majorité en raison du vote décisif du vice-président Kamala Harris. Le don de Fox Corp. est arrivé le même mois que Manchin a écrit un éditorial pour décrire son opposition à l’élimination de l’obstruction systématique et du projet de loi sur les droits de vote des démocrates pour le peuple.

Manchin a été assiégé par des groupes extérieurs, y compris ceux liés au milliardaire Charles Koch, pour s’opposer à des éléments clés de l’agenda de son parti.

Un porte-parole de Fox Corp. et des représentants de Manchin n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires.

Les données du CRP montrent qu’au cours du cycle électoral de 2020, Rupert Murdoch, le président de la société, a fait un don de 10 000 $ à Fox Corp. PAC. Lachlan Murdoch, son fils et PDG de Fox Corp., a donné un peu plus de 2 000 dollars au comité.

Lors de l’élection précédente, le PAC a donné plus de 180 000 $ aux candidats, répartissant la somme presque également entre les législateurs démocrates et républicains.