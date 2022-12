Le propriétaire de Facebook va régler un recours collectif suite au scandale de Cambridge Analytica

Meta, le propriétaire de Facebook, versera 725 millions de dollars (600 millions de livres sterling) aux plaignants dans le cadre d’un recours collectif alléguant des violations de la vie privée liées au scandale de Cambridge Analytica, a déclaré la société dans un dossier judiciaire.

Le règlement mettra fin à un différend de longue date sur les révélations selon lesquelles le cabinet de conseil politique avait accédé aux données de dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement et les avait utilisées pour cibler des publicités politiques.

“Ce règlement historique apportera un soulagement significatif à la classe dans cette affaire de confidentialité complexe et nouvelle”, ont déclaré les avocats chargés de l’affaire, Derek Loeser et Lesley Weaver. Ils ont ajouté dans un dossier judiciaire que le règlement “serait le plus grand règlement de recours collectif en matière de confidentialité des données ou de violation de données jamais obtenu aux États-Unis”, 10% plus élevé que le deuxième plus important – également accordé contre Facebook, pour avoir inscrit des utilisateurs au soin du visage services de reconnaissance sans leur consentement.

Dans un communiqué, un porte-parole de Meta a déclaré: «Nous avons recherché un règlement car il est dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires. Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la confidentialité et mis en œuvre un programme complet de confidentialité. Nous sommes impatients de continuer à développer des services que les gens apprécient et auxquels ils font confiance, en mettant la confidentialité au premier plan. » La société n’a pas reconnu d’actes répréhensibles dans le cadre du règlement, qui doit encore être approuvé par un juge.

L’affaire tournait autour d’allégations selon lesquelles Facebook aurait enfreint les lois étatiques et fédérales en n’empêchant pas les développeurs d’applications de récolter les données des utilisateurs à grande échelle. Les utilisateurs ont été induits en erreur en leur faisant croire que l’entreprise leur offrait le contrôle de leurs données personnelles, selon le procès, alors qu’en fait “Facebook, malgré ses promesses de restreindre l’accès, a continué à autoriser une liste préférée de développeurs d’applications à accéder aux informations des amis des utilisateurs ”.

La défense de Facebook était centrée sur l’affirmation selon laquelle les utilisateurs ne pouvaient pas s’attendre à une confidentialité absolue des informations qu’ils avaient déjà publiées sur le site en sachant qu’elles seraient montrées à leurs amis. En conséquence, selon la société, les utilisateurs n’avaient subi aucun préjudice « tangible ».

Cela a été rejeté en 2019 par le juge Vince Chhabria, qui a déclaré : « La requête en rejet de Facebook est jonchée d’hypothèses sur la mesure dans laquelle les utilisateurs des médias sociaux peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs informations et communications personnelles restent privées. Le point de vue de Facebook est tellement faux.

“Le partage d’informations avec vos amis sur les réseaux sociaux n’élimine pas catégoriquement votre intérêt pour la confidentialité de ces informations.”