Le propriétaire de Facebook, Meta, est le moins performant du S&P 500 cette année

Avec Méta les actions s’effondrent à de nouveaux plus bas, le géant des médias sociaux est désormais le pire interprète du S&P 500 cette année à partir de jeudi.

Les actions Meta ont baissé d’environ 73 % au cours de l’année écoulée et fonctionnent moins bien que Aligner la technologie, Générac Holdings , Groupe Financier SVB et Groupe de correspondance — toutes les sociétés qui composent la tranche inférieure de l’indice boursier.

Le parent Facebook a été confronté à une multitude de défis qui ont effrayé les investisseurs et fait chuter ses actions.

En octobre, par exemple, Meta a annoncé sa deuxième baisse trimestrielle consécutive des ventes et a publié de faibles prévisions pour le quatrième trimestre, inférieures aux attentes des analystes. Meta a attribué la baisse des revenus à une foule de problèmes, notamment une récession imminente qui a poussé les entreprises à réduire leurs dépenses publicitaires et les effets persistants de la mise à jour de confidentialité iOS 2021 d’Apple qui a rendu plus difficile pour l’entreprise le suivi des utilisateurs sur Internet.

Les investisseurs semblent également préoccupés par l’incursion coûteuse de Meta dans la construction du métaverse, le monde numérique auquel les gens peuvent accéder à l’aide de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Meta parie que le métaverse représentera la prochaine frontière de l’informatique, et si l’entreprise prend une longueur d’avance sur le développement des technologies qui sous-tendent le concept, elle consolidera son statut de leader dans l’espace.

Mais la construction du métaverse n’est pas bon marché avec l’unité commerciale Reality Labs de Meta, qui supervise ses initiatives VR et AR, perdant 9,4 milliards de dollars jusqu’à présent en 2022. La société a déclaré que ces pertes “augmenteront considérablement d’une année sur l’autre”.

“Au-delà de 2023, nous prévoyons d’accélérer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre notre objectif de croissance du résultat d’exploitation global de l’entreprise à long terme”, a déclaré Meta en octobre.