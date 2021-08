Le propriétaire de Desperate Geronimo appelle Boris Johnson à «faire pousser une paire» et à intervenir pour sauver sa peau

Le propriétaire désespéré de GERONIMO a appelé ce soir Boris Johnson à « faire pousser une paire » et à intervenir pour sauver sa peau avant qu’il ne soit trop tard.

Quelques heures avant que le pauvre animal ne soit tué, Helen Macdonald a supplié le Premier ministre « d’intervenir et d’arrêter cette folie ».

L’adorable Geronimo fait face en quelques heures

Elle a écrit une lettre furieuse au secrétaire à l’Environnement et au vétérinaire en chef ce soir, implorant une dernière chance de lui sauver la vie.

Geronimo a reçu l’ordre d’être abattu après avoir été testé positif à deux reprises pour la tuberculose bovine – des tests qui, selon Helen, ne sont pas fiables et ont affirmé qu’il n’avait jamais été exposé à la maladie.

Cela est survenu après qu’une nouvelle guerre du Cabinet a éclaté après que nous ayons raconté comment le pauvre animal est prêt pour une balle quelques heures après avoir perdu sa longue bataille judiciaire.

Les ministres ont fait pression sur le patron du DEFRA, George Eustice, mais les responsables ont déclaré qu’ils avaient les mains liées.

Un nouveau sondage Opinium commandé par The Sun hier soir a montré que 42% pensent qu’il ne devrait pas être tué, et plus de la moitié d’entre eux veulent que Boris intervienne pour l’arrêter.

S’adressant au Sun, sa propriétaire dévastée Helen, du South Gloucestershire, a déclaré: « Je suis torturé aujourd’hui alors que je cherche une solution pour Geronimo.

« Une injustice s’est produite Boris, veuillez intervenir et régler le problème – ayons une conversation rationnelle sur la réalisation d’un test final.

« Ce n’est pas encore fini. »

Elle a exhorté le Premier ministre et le secrétaire à l’Environnement, M. Eustice, à « faire croître une colonne vertébrale » et les a accusés de l’avoir mise, elle et sa créature bien-aimée, « dans un enfer absolu ».

Helen, qui s’est endettée en combattant la bataille de Geronimo devant les tribunaux depuis son arrivée de Nouvelle-Zélande, a déclaré que le gars effronté aime la vie et est plus heureux que jamais, inconscient du sort tragique auquel il est confronté dans quelques heures seulement.

Elle a ajouté: « J’ai déjà reçu un appel le décrivant comme un morceau de viande, demandant quand la carcasse sera prête à être ramassée.

« Je ne donne pas un coup de coude – ils doivent y remédier. »

Helen veut qu’un autre type de test soit effectué, sur lequel les responsables disent qu’il ne peut pas être invoqué car il n’est pas approuvé.

Les responsables soutiennent qu’il n’y a aucun moyen qu’un autre test montre quelque chose de différent – et deux faux positifs avec les tests préférés seraient impossibles.

Les ministres sont terrifiés à l’idée que s’ils laissaient vivre l’alpaga, ils seraient confrontés à une rafale de poursuites judiciaires de la part d’agriculteurs qui ont reçu l’ordre d’abattre leur propre bétail.

Environ 30 000 par an doivent être abattus pour arrêter la propagation de la maladie.

Une source du DEFRA a déclaré: « Nous aimons tous les animaux, mais nous devons suivre les preuves, pas l’émotion ici.

« George a examiné le cas plusieurs fois au cours des trois dernières années et a examiné toutes les preuves avec les vétérinaires.

« Mais Geronimo a été testé deux fois et nous devons suivre les preuves. »

On dit que le gars effronté est heureux et aime la vie Crédit : SWNS

Helen veut qu’un autre test soit fait, mais les responsables disent que cela ne ferait aucune différence

Le Premier ministre amoureux des animaux a été invité à intervenir et à arrêter la décision Crédit : AFP

Tout sur les alpagas Les alpagas, originaires d’Amérique du Sud, font partie de la famille des chameaux et sont étroitement liés aux lamas Ils ont été domestiqués il y a 6 000 ans. Dans les Andes, ils paissent dans

troupeaux à 16 000 pieds (5 000 m) Ils se défendent en donnant des coups de pied, en utilisant le langage corporel et en « crachant » pour communiquer Lorsqu’ils ont été introduits pour la première fois en Amérique du Nord dans les années 1980, l’un d’eux s’est vendu à 675 000 $ Ils vivent jusqu’à 20 ans. Au XVIe siècle, 98 %

d’entre eux ont été tués par la maladie d’Europe

Chris Curtis, directeur principal de la recherche chez Opinium, a déclaré à propos des derniers résultats du sondage : « Les sondages ont toujours montré que la Grande-Bretagne est un pays qui aime les animaux, et les derniers résultats ne sont pas différents.

« Bien qu’il y en ait beaucoup qui ne soient toujours pas sûrs de la situation de Geronimo, une écrasante majorité de ceux qui pensent que sa vie devrait être épargnée. »

George Eustice a examiné l’affaire, mais les initiés craignent un contrecoup s’ils laissent vivre la créature