Le propriétaire de DeKalb, Hunter Properties, a près de 500 violations non résolues avec la ville – Shaw Local

DeKALB – La crise d’une série de tentatives d’incendie criminel dans des immeubles d’appartements de la ville semble s’être calmée, mais la tension entre le gouvernement de la ville et son plus grand propriétaire continue de mijoter.

Hunter Properties LLC, basée à Evanston, et ses filiales possèdent près de 1 000 logements locatifs à DeKalb, ont déclaré des responsables de la ville, plus que toute autre société. Ceux-ci incluent deux bâtiments où les locataires ont été forcés de quitter leur domicile après un incendie ce mois-ci, déplaçant près de 200 personnes.

Les archives judiciaires du comté de DeKalb montrent que les inspecteurs de la ville ont cité Hunter Properties près de 500 fois pour violation du code depuis 2017, bien que les responsables de la ville aient déclaré que la société n’avait payé aucune amende et que les problèmes sous-jacents n’avaient peut-être pas été corrigés.

“La ville délivrera la citation ou la violation, et s’il y a respect de cette violation, il y sera remédié avant la date d’audience, et généralement, nous rejetterons ces affaires”, a déclaré l’avocat de la ville de DeKalb, Matthew Rose. « Les cas qui ne sont pas rejetés sont parce qu’ils sont toujours en attente de réparation ou qu’il y a un problème. Et les amendes peuvent être pour chaque jour où la violation est impayée.

Hunter Properties a commencé à acheter des bâtiments à DeKalb en 2016, et ses différentes filiales contrôlent désormais près de 1 000 unités à DeKalb, a déclaré le directeur municipal Bill Nicklas.

L’avocat local Clay Campbell, qui représente la société, a déclaré que les tentatives d’amélioration des bâtiments de Hunter avaient été entravées car ils se trouvaient dans des zones à forte criminalité.

“Vous avez une partie de la communauté avec beaucoup de vandalisme et de criminalité”, a déclaré Campbell. «Nous avons installé des systèmes de caméras qui ont été démolis, peints à la bombe, des extincteurs qui ont été volés, des détecteurs de fumée qui ont été arrachés des murs.

“Lorsque vous essayez d’exploiter des propriétés dans des zones comme celle-ci, c’est un défi permanent.”

Campbell n’a pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire.

Les dossiers montrent que 10 bâtiments Hunter Properties à DeKalb ont été cités 483 fois pour violation du code. Selon les archives judiciaires, 74 de ces violations de 2017 et 2018 ont été jugées et entraînent des amendes totalisant environ 100 000 $, dont aucune n’a été payée. Un juge n’a pas encore statué sur les autres violations.

Les archives judiciaires montrent que les violations citées comprennent des problèmes électriques et mécaniques, des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone cassés, des infestations de punaises de lit, des problèmes de sécurité, des problèmes d’éclairage et de plomberie, etc. Hunter doit revenir devant le tribunal pour une audience sur le statut mardi.

Les locataires victimes des incendies ont exprimé leur frustration face à leur propriétairedont un qui a intenté une action en justice après un incendie aux appartements Ridgebrook à 808, promenade Ridge.

Lors d’une visite de plusieurs bâtiments appartenant à Hunter en mars, le locataire James West a signalé que les serrures des portes et des portes d’entrée étaient brisées, et que les conditions intérieures de plusieurs bâtiments montraient un mauvais entretien. West et d’autres locataires se sont rassemblés peu de temps après pour former la DeKalb Tenants Association dans le but de plaider en faveur du changement.

L’association se réunira de 18h à 20h samedi dans la salle paroissiale derrière l’église St. Paul, 900 Normal Road, DeKalb.

Location à DeKalb

Will Heinisch est propriétaire d’un immeuble locatif à DeKalb depuis 25 ans. Il est un ancien président de la DeKalb Area Rental Association et a fait partie du groupe de travail sur le logement sûr et de qualité dirigé par des citoyens qui a aidé à développer l’initiative de logement sans crime de DeKalb en 2013. Il a déclaré que la ville avait besoin de plus d’éducation pour les propriétaires et les locataires.

Il a déclaré que le chapitre 10 du code municipal de DeKalb, qui détaille les relations locataire-propriétaire et les responsabilités légales de chaque entité, devrait être plus largement cité et étudié.

“Le catalyseur d’origine [for founding DARA] était que la ville voulait des propriétaires plus réactifs et ne savait pas où ils se trouvaient tous ni ne les contactait », a déclaré Heinisch mardi. “L’une des recommandations du groupe de travail était de former DARA. Cela améliore la communication entre [landlords] et la ville, et être capable de résoudre les problèmes s’ils surviennent.

DARA ne répertorie pas Hunter parmi ses 46 membres, et Heinisch a déclaré à sa connaissance qu’aucun membre de Hunter n’avait demandé à rejoindre l’association. Heinisch a déclaré qu’il considérait à la fois les locataires et le propriétaire comme étant responsables de la situation.

“Vous avez des propriétaires négligents qui louent à des locataires négligents, et cela crée une tempête parfaite”, a déclaré Heinisch. “Et malheureusement, vous avez un certain nombre de bons locataires qui se retrouvent pris au milieu.”

Les membres de DARA doivent suivre un code de déontologie, selon le site internet. L’organisation organise des réunions trimestrielles pour les membres avec des conférenciers invités afin d’informer les propriétaires sur les lois sur le logement équitable et la lutte contre la discrimination, sur la manière de procéder à une vérification du crédit ou des antécédents et sur le fonctionnement des baux.

“Les propriétaires responsables passent par un processus d’entretien avec les locataires pour s’assurer qu’ils n’ont pas de problèmes”, a déclaré Heinisch. “Mais les locataires doivent également faire un pas en avant et s’assurer qu’ils choisissent judicieusement.”

L’application peut présenter des défis, car les agents chargés de l’application du code de la ville ne peuvent pas entrer dans une propriété privée sans mandat ou invitation personnelle d’un locataire. Les inspections d’entretien ne peuvent être effectuées qu’à partir d’un trottoir à proximité, ou si quelqu’un de la ville est invité à l’intérieur personnellement par un locataire, ou en cas d’urgence comme les incendies criminels en juin et juillet, au cours desquels le chef des pompiers de DeKalb, Jeff McMaster, a personnellement inspecté 930 Greenbrier Road et trouvé des violations de sécurité du code de prévention des incendies, qui ont ensuite été corrigées.

Lorsqu’un locataire appelle la ville pour signaler un problème d’entretien ou quelque chose sur une propriété qui, selon lui, enfreint le code de la ville, les équipes d’application du code de la ville visiteront l’espace en personne pour évaluer le problème, a déclaré Nicklas.

“Vous devez donner une procédure régulière à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence comme l’absence de détecteurs de fumée en état de marche”, a déclaré Nicklas à propos des inspections de propriétés. “Puis si [landlords] ne le répare pas en cinq à sept jours, ils peuvent être condamnés à une amende. Dans le cas de Hunter Properties, nous avons dû leur infliger une amende et ils ne paient pas d’amende.

Nicklas a déclaré que le propriétaire ou l’avocat du gestionnaire immobilier peut faire appel d’une amende et la porter devant un tribunal de circuit, ce qui peut entraîner une longue procédure judiciaire pendant des mois ou des années.

“En attendant”, a déclaré Nicklas, “le problème pourrait ne pas être résolu.”