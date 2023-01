Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, doit donner du temps à l’entraîneur Graham Potter

Pep Guardiola a dit au propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, de donner du temps à Graham Potter après que Manchester City ait condamné l’équipe de l’ouest de Londres à sa sixième défaite lors de ses neuf derniers matches.

Chelsea a été éliminé de la FA Cup au troisième tour pour la première fois en 25 ans après une défaite 4-0 au stade Etihad dimanche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Potter a déclaré qu’il avait besoin de temps pour changer les choses à Stamford Bridge après sa prise de fonction en septembre, et Guardiola a réitéré ce point au propriétaire de Chelsea, Boehly.

“Je dirais à Todd Boehly : donnez-lui du temps”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse dimanche.

“Je sais que dans les grands clubs, les résultats sont importants mais je dirais qu’il faut lui donner du temps.

“Ce qu’il a fait à Brighton est exceptionnel, mais il a raison, nous avons besoin de temps lors de la première saison. J’avais [Lionel] Messi à Barcelone ma première saison donc je n’ai pas eu besoin de deux saisons car Messi était là.

“Tout le monde en a besoin. Jouer contre City, quand on est à ce niveau, ce n’est facile pour aucune équipe.”

Chelsea menait 3-0 en 40 minutes contre City et n’a pas tiré au but bien après la mi-temps.

Chelsea a subi une lamentable défaite 4-0 contre Manchester City dimanche. Getty Images

Au cours de la seconde mi-temps, certains des 7 000 fans venus de Londres ont commencé à chanter à propos de l’ancien manager Thomas Tuchel, qui a été limogé par Boehly malgré sa victoire en Ligue des champions en 2021, et de l’ancien propriétaire Roman Abramovich.

“Nous ne pouvons rien faire d’autre que mieux faire notre travail”, a déclaré Potter, interrogé sur les chants en faveur de son prédécesseur Tuchel.

“Nous comprenons la frustration des supporters, nous respectons cela. Mais nous devons continuer à travailler. Il y a toujours d’autres opinions et des opinions négatives car les résultats ne sont pas positifs.

“Je comprends leur frustration et quand on regarde les résultats et les performances de l’équipe aujourd’hui, c’est tellement loin de Manchester City. C’est clair.

“Nous devons nous concentrer sur le prochain match et rester ensemble en tant que groupe et je suis sûr que nous obtiendrons le soutien des supporters lorsqu’ils verront de bonnes performances et de bons résultats.”

Chelsea, qui n’a remporté que trois de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, a glissé au 10e rang du classement de Premier League et compte 10 points de retard sur les quatre premiers.

Ils seront les prochains en action jeudi contre Fulham, qui est sur une série de quatre victoires consécutives depuis la Coupe du monde.

“Les résultats dans un court laps de temps ne sont pas positifs”, a ajouté Potter.

“Vous pouvez trouver des excuses et chercher des raisons ou dire que ce n’est pas assez bon. Les deux sont corrects. Nous souffrons en tant que club.”