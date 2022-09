Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a exprimé des idées surprenantes lors de la conférence SALT mardi, y compris un match des étoiles de Premier League.

L’homme d’affaires américain a évoqué une pléthore de sujets. En plus du match des étoiles, Boehly a suggéré un système de séries éliminatoires pour déterminer la relégation de l’élite anglaise. Les deux représentent des idées courantes dans les sports américains.

“En fin de compte, j’espère que la Premier League tirera une petite leçon du sport américain”, a déclaré Boehly. «La MLB a fait son match des étoiles à Los Angeles cette année. Nous avons gagné 200 millions de dollars entre un lundi et un mardi.

Il reste à voir jusqu’où iront ces pourparlers avec d’autres propriétaires de Premier League.

Boehly vise le match des étoiles de la Premier League, plus de changements

Boehly a acheté Chelsea cet été pour environ 2,8 milliards de dollars à l’avance, tout en investissant 2 milliards de dollars supplémentaires dans le développement ultérieur. L’achat du club de l’ouest de Londres n’était pas la première entrée de l’Américain dans la propriété sportive. L’homme d’affaires de 48 ans a précédemment acheté une participation dans les Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball et les Los Angeles Sparks de la WNBA.

Parallèlement aux projets de Boehly d’américaniser la Premier League, il a également fait allusion à l’achat d’autres équipes de football en Europe. “Nous avons parlé d’avoir un modèle multi-clubs, j’aimerais continuer à développer l’empreinte”, a déclaré Boehly.

#𝗦𝗔𝗟𝗧𝗡𝗬 a un peu de tout. #Chelsea FC le président Todd Boehly offre un aperçu fascinant de sa vision globale du club anglais de Premier League. pic.twitter.com/wa9aBHuGKe — SEL 🇺🇦 (@SALTConference) 13 septembre 2022

«Je pense que notre objectif est de nous assurer que nous pouvons montrer aux jeunes superstars des voies pour monter sur le terrain de Chelsea tout en leur donnant du temps de jeu réel. Et, pour moi, la façon de le faire est de passer par un autre club quelque part dans une ligue vraiment compétitive en Europe.

Manchester City et Red Bull ont tous deux des configurations similaires avec plusieurs clubs en une seule propriété. City Football Group compte actuellement 12 équipes à travers le monde sous son égide, dont Manchester City, le New York City FC, le Melbourne City FC, le Troyes AC, le Girona FC et le Palermo FC récemment acquis. Red Bull, en revanche, possède RB Leipzig, RB Salzburg et New York Red Bulls.

Boehly n’a fait aucune suggestion particulière sur les autres clubs européens qu’il pourrait être intéressé à acquérir. Néanmoins, des équipes en Belgique et au Portugal pourraient être envisagées.

PHOTO: IMAGO / Action Plus