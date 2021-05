Le propriétaire de Chelsea, Abramovich, devrait assister à la finale de la Ligue des champions – alors que l’UEFA est critiquée pour avoir rendu presque impossible pour les fans de s’y rendre

Après avoir retiré sa demande de visa en 2018, le propriétaire russe, qui est un citoyen israélien, n’a vu les Blues jouer nulle part au Royaume-Uni, ce qui rend improbable qu’il aurait été à la pièce maîtresse si de nombreux fans avaient été obligés par le transfert du match. à Wembley.

L’annonce d’hier a rendu probable qu’Abramovich encouragera ses hommes à l’Estadio do Dragao le 29 mai, ont déclaré les médias britanniques – mais les fans sont extrêmement frustrés et déçus du choix du lieu pour la redirection de dernière minute.

Les billets, les vols et les hôtels ont une prime en termes de disponibilité et de prix, de nombreux supporters se sentant mis en dernier par l’UEFA.

#Chelsea Le propriétaire, Roman Abramovich, devrait assister à la finale de la Ligue des champions après son passage à Porto. – Martyn Ziegler via @les tempspic.twitter.com/qr552edi9F – At The Bridge Pod: un podcast du Chelsea FC (@AtTheBridgePod) 14 mai 2021

L’UEFA affirme qu’elle fait #cfc et #mcfc les fans une faveur en se déplaçant #UCLfinal d’Istanbul, frappé par Covid. S’il se souciait vraiment des fans, il se serait déplacé définitivement à Wembley. Ou agi plus vite. Le coût des vols Royaume-Uni / Porto augmente toute la semaine, maintenant 600 £ + aller-retour et augmente plus rapidement, plus l’hébergement, etc. – Henry Winter (@henrywinter) 12 mai 2021

Les deux équipes n’ayant alloué que 6000 billets et proposant des forfaits de voyage d’une journée sur des vols charters, il y a confusion sur les plans à bulles et les voyages non officiels, tandis que le Portugal a prolongé un « état de calamité » jusqu’au 30 mai.

Tentant d’éclaircir une partie du conflit, la ministre portugaise des affaires du cabinet, Mariana Vieira da Silva, a déclaré que les partisans devaient « venir et revenir le même jour, avec un test effectué, dans une situation de bulle, sur des vols charters », et être dans son pays natal pendant « moins de 24 heures ».

Cependant, l’UEFA étant en pourparlers de « haut niveau » avec ses collègues ministres, Silva est également convaincue que plus de clarté sera donnée au cours du week-end aux passionnés de football stressés qui ne sont toujours pas en mesure de faire des plans solides pour le spectacle de fin de saison.

J’ai parlé à #mcfc fan d’Arndale Center hier qui a réservé un hôtel près de Wembley par hasard #UCLfinal déménagé là-bas. Maintenant Porto. Les fans doivent douter de l’UEFA et jouer dans l’espoir d’un accord décent. L’UEFA doit penser davantage aux fans, en particulier après les avoir remerciés d’avoir déraillé #ESL – Henry Winter (@henrywinter) 12 mai 2021

Ils ne se sont jamais souciés des fans, s’ils faisaient le jeu serait à Villa Park … ils veulent leur long week-end 5 étoiles au soleil et fcuk tout le monde! – Tragique (@jmpickford) 12 mai 2021

Villa Park leur a été offerte, à peu près à mi-chemin entre City / Chelsea et, malgré les inquiétudes, même capable de répondre aux exigences de l’UEFA. – Henry Winter (@henrywinter) 12 mai 2021

L’UEFA ne s’est jamais souciée des fans et ne le fera jamais. L’Euro de cette année dit tout ce que vous devez savoir sur l’UEFA – avillafan.com (@Avillafan) 12 mai 2021

Il y aurait eu de meilleures nouvelles financières pour l’impressionnant nouveau patron allemand de Chelsea, Thomas Tuchel, qui se préparerait à dépenser un trésor de guerre de 211 millions de dollars que lui a offert Abramovich.

Dans la fenêtre menant à la saison en cours, son prédécesseur licencié, Frank Lampard, a dépensé 356 millions de dollars pour les compatriotes de Tuchel Kai Havertz et Timo Werner, ainsi que Ben Chilwell, Edouard Mendy et Hakim Ziyech, en qui l’ancien patron du PSG a fait confiance. sa course aux finales de la FA Cup et de la Ligue des champions.

Mais même s’il recevra moins que Lampard, le chat de Tuchel n’a toujours rien à renifler et pourrait être utilisé pour faire atterrir la sensation du Borussia Dortmund Erling Haaland.

City et Barcelone aiment également le Norvégien, alors Chelsea pourrait se tourner vers l’as de l’Angleterre Harry Kane et Romelu Lukaku, qui ont également été liés à Stamford Bridge.

Niklas Sule du Bayern Munich a été présenté comme un achat potentiel pour améliorer la ligne de fond de Tuchel, Tuchel étant censé être impatient de ne pas faire d’histoires si les choses ne se passent pas comme prévu sur le marché des transferts, ce qui aurait conduit à des problèmes qui l’a vu démis de ses fonctions au Parc des Princes à la fin de l’année dernière.

« Les périodes de transfert peuvent être des brisants d’humeur », il a revendiqué lors de sa conférence de presse d’avant-match avant la défaite 1-0 à domicile contre Arsenal mercredi.

« [At Chelsea] il ne s’agit que d’encadrement. Aucune hésitation à faire entrer quelqu’un ou à laisser quelqu’un partir. «

« Une grande partie de ma personnalité consiste à entraîner et à guider mon équipe et à la pousser à la limite. Je n’ai aucune ambition de ruiner cette atmosphère pour moi ou pour qui que ce soit d’autre.

« Avons-nous des idées pour améliorer l’équipe? Oui. Mais allons-nous nous battre à ce sujet? Non. Nous en discuterons – et, tout d’abord, nous terminerons cette saison. »