Le propriétaire de British Gas demande à Citizens Advice de l’aider à protéger les clients de ses rivaux

Le propriétaire de British Gas, Centrica, a exprimé sa «profonde inquiétude» quant à la résilience financière de certains de ses concurrents sur le marché intérieur de l’énergie et a écrit à Citizens Advice pour demander de l’aide dans ses efforts pour protéger les consommateurs. L’avocat général du groupe Centrica, Raj Roy, a écrit au chef de l’organisme de bienfaisance, Dame Clare Moriarty, pour exprimer ses inquiétudes concernant la récente consultation du régulateur Ofgem sur la santé financière des fournisseurs d’énergie. Centrica souhaite que Citizens Advice ajoute son poids aux appels pour divulguer si le solde créditeur d’un client est entièrement protégé sur sa facture contre la faillite d’un fournisseur, et espère que les exigences de capital minimum prévues pourront être introduites plus rapidement. Ofgem tente d’empêcher une répétition des circonstances qui ont entraîné l’effondrement de près de 30 fournisseurs au cours des deux dernières années, au coût de 2,7 milliards de livres sterling pour les contribuables, plus des milliards supplémentaires pour couvrir le renflouement de la plus grande victime, Bulb. Pannes de courant : que font maintenant les patrons des entreprises énergétiques britanniques en faillite ? Lire la suite Centrica a réagi avec colère en novembre lorsque Ofgem a cessé d’ordonner aux fournisseurs de protéger les soldes créditeurs des clients pour empêcher les fournisseurs d’utiliser l’argent des consommateurs à d’autres fins commerciales. Ofgem a précédemment déclaré que certaines entreprises énergétiques utilisent les soldes créditeurs des clients « comme une carte de crédit d’entreprise sans intérêt » et prévoit d’introduire des pouvoirs pour obliger les fournisseurs individuels à protéger les soldes créditeurs de leurs clients s’ils ne se conforment pas à ses règles de résilience financière. Dans la lettre, vue par le Guardian, Roy demande à Moriaty son avis sur une idée proposée par Centrica à Ofgem d’introduire une obligation pour tous les fournisseurs les obligeant à divulguer à leurs clients de manière bien visible dans toutes les communications si leurs soldes créditeurs seraient entièrement protégés si ils ont fait faillite. “Bien que cette approche ne puisse pas remplacer efficacement la protection solide des soldes créditeurs des clients, elle rendrait, à tout le moins, les fournisseurs correctement responsables envers leurs clients de l’utilisation de leurs dépôts et fournirait à tous les clients un choix éclairé lors de la sélection de leurs fournisseur d’énergie », écrit-il. Le directeur général de Centrica, Chris O’Shea, a averti que davantage de fournisseurs d’énergie pourraient faire faillite cet hiver – avec des millions de livres d’argent des contribuables sur leurs bilans. Dans le cadre de la garantie des prix de l’énergie, introduite par Liz Truss, les fournisseurs d’énergie reçoivent de l’argent du gouvernement à l’avance pour couvrir la différence entre les coûts de gros de l’énergie et la garantie, risquant l’échec tant qu’ils détiennent des fonds publics. Centrica a repris des centaines de milliers de clients de fournisseurs qui se sont effondrés pendant la crise énergétique par le biais du processus de « fournisseur de dernier recours ». Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Ofgem a également proposé d’introduire des exigences de capital minimum pour garantir que les fournisseurs aient un bilan solide et ne soient pas trop exposés à la volatilité des prix de gros de l’énergie.

La nouvelle cible est que les fournisseurs nationaux disposent de 110 £ à 220 £ par client d’actifs nets d’ici mars 2025. Cependant, Centrica souhaite que ces exigences soient introduites plus rapidement que la date proposée d’avril 2025.

Roy a déclaré: «Nous ne trouvons pas convaincant l’argument d’Ofgem selon lequel les fournisseurs mettront autant de temps à obtenir les finances nécessaires et nous n’avons vu aucune preuve à l’appui. Combiné à l’incapacité d’agir sur les soldes créditeurs, les consommateurs seraient laissés sans protection pendant une période prolongée.

Citizens Advice a refusé de commenter la lettre et a déclaré qu’il avait l’intention de répondre directement à Centrica. Il a auparavant exprimé des préoccupations sur la décision de «diluer les exigences imposées aux fournisseurs pour protéger les soldes créditeurs des consommateurs».