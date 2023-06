Le propriétaire de BC Tesla poursuit pour les coûts d’essence et plus après avoir conduit sur un « drain lâche »

Le propriétaire d’une Tesla en Colombie-Britannique recherchait des frais de 5 000 $ après que son tout nouveau véhicule électrique ait été endommagé en conduisant sur un «drain lâche», selon une nouvelle décision du Tribunal de résolution de la Colombie-Britannique.

Le demandeur, Mehmet Yapman, a déclaré que son véhicule électrique Tesla avait été endommagé en roulant sur un couvercle de vidange prétendument lâche sur une propriété en 2021 appartenant sans conteste au défendeur, Third Estates Ltd., a indiqué la décision du tribunal.

Yapman demandait 5 000 $, dont 3 500 $ pour les réparations du véhicule, 500 $ en remboursement de sa franchise d’assurance et 1 000 $ en essence pour avoir dû conduire un véhicule de location à essence au lieu d’utiliser son véhicule électrique.

Third Estates a nié tout problème avec le couvercle du drain et a déclaré que Yapman « avait conduit sur sa propriété à ses risques et périls », selon la décision. « Il nie devoir de l’argent à M. Mehmet. »

Yapman déposait un membre de sa famille à leur résidence sur une propriété appartenant à Third Estates. Yapman a déclaré que le véhicule avait subi des dommages au train d’atterrissage, a indiqué la décision.

Mais Yapman a déclaré lors de l’affaire du tribunal que son assureur, ICBC, avait déjà payé 3 366,48 $ pour réparer le véhicule.

« Le problème pour M. Mehmet est qu’il n’a fourni aucune preuve documentaire à l’appui de ses dommages réclamés », indique la décision. « Premièrement, la preuve est que l’ICBC a incontestablement payé les dommages au véhicule de M. Mehmet, moins sa franchise applicable. Donc, je conclus que M. Mehmet n’a pas subi de perte pour les 3 366,48 $. Bien que M. Mehmet affirme avoir payé une franchise de 500 $, il n’a fourni aucune preuve de paiement de ce montant, comme sa police d’assurance indiquant la franchise applicable ou toute facture d’un atelier de réparation montrant qu’il a payé une franchise.

La décision note également que Yapman prétend qu’il a engagé 1 000 $ en dépenses d’essence pendant la réparation de son véhicule, mais « encore une fois, il n’a soumis aucune preuve documentaire à l’appui. Il n’a fourni aucun reçu montrant qu’il avait acheté de l’essence, ni fourni de preuves ou d’observations sur la durée d’utilisation d’un véhicule à essence pendant la réparation de son véhicule électrique.

Yapman a également fait valoir que son véhicule avait moins de valeur maintenant qu’il faisait l’objet d’une réclamation d’assurance.

« Je trouve qu’il n’a fourni aucune preuve concernant la prétendue baisse de valeur », a écrit la vice-présidente du tribunal, Andrea Ritchie. « Je rejette les affirmations de M. Mehmet. »

CourTesla