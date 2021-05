Le propriétaire de Barnes & Noble achète un détaillant de papeterie Paper Source en cas de faillite

Elliott Investment Management, le propriétaire de Barnes and Noble, a annoncé mardi qu’il acquerrait le détaillant de cadeaux et de papeterie Paper Source.

L’acquisition fournira à Paper Source le financement dont elle a besoin pour sortir de la faillite du chapitre 11.

James Daunt, PDG de Barnes & Noble, supervisera les deux sociétés. Bien que les deux entreprises prévoient de fonctionner de manière indépendante, cela a laissé entrevoir d’éventuels partenariats à l’avenir.

« Avec l’équipe de direction de Paper Source, nous soutiendrons et accélérerons les initiatives de croissance stratégique de la marque. Parallèlement, les opportunités pour Paper Source de travailler avec Barnes & Noble sont extrêmement intéressantes pour les deux entreprises », a déclaré Daunt dans un communiqué de presse.

Paper Source prévoit d’exploiter 130 magasins aux États-Unis ainsi que son site Web et sa division de vente en gros, Waste Not Paper by Paper Source.

La chaîne de papeterie a déposé son bilan le 2 mars et a été contrainte de fermer des magasins, de supprimer des emplois et de réduire le salaire des cadres supérieurs. Comme de nombreux détaillants, Paper Source’s les ventes ont chuté l’année dernière en raison de fermetures pour pandémie, de restrictions de capacité et d’une vague de mariages et d’événements annulés ont nui aux ventes d’invitations.

Paper Source avait acheté 30 nouveaux magasins de son concurrent Papyrus quelques semaines à peine avant que la pandémie ne frappe en mars 2020.

Au moment de son dépôt de bilan, Paper Source comptait 1700 employés, 158 magasins et 100 millions de dollars de dettes et de baux qui coûtaient 36 millions de dollars par an, selon Nouvelles NBC.