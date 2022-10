Le propriétaire de Balthazar, Keith McNally, riposte à James Corden après avoir affirmé qu’il “n’avait rien fait de mal”

Le propriétaire de Balthazar, Keith McNally, riposte à James Corden.

Vendredi, Corden a accordé une interview au New York Times, dans laquelle il a affirmé qu’il “n’avait rien fait de mal” lors de ses deux visites au restaurant haut de gamme du restaurateur à New York.

Plus tôt dans la semaine, McNally s’était rendu sur Instagram et avait appelé Corden pour avoir été “abusif” envers le personnel de son restaurant et un “petit crétin d’homme”, ce qui l’avait conduit à bannir brièvement Corden de l’établissement.

Quelques heures plus tard, McNally est revenu sur Instagram pour partager que l’animateur de “Late Late Show” l’avait appelé et s’était excusé. “Alors reviens au 5 & Dime, Jimmy Corden, Jimmy Corden. Tout est pardonné. Xx”, a conclu McNally dans son message.

JAMES CORDEN N’EST PLUS INTERDIT DU RESTAURANT HAUT DE GAMME NYC DE KEITH MCNALLY APRÈS UNE APOLOGIE “PROFUSE”

Les choses ont pris une tournure vendredi après l’interview de Corden. “Je n’ai rien fait de mal, à aucun niveau”, a déclaré Corden dans une interview préprogrammée jeudi que le journaliste a qualifiée de “maladroite”.

McNally s’est ensuite rendu sur Instagram en écrivant: “Je n’ai aucune envie de donner un coup de pied à un homme quand il est à terre, mais je pense que la meilleure façon pour James Corden de récupérer une partie du vaste respect que le public avait pour lui avant cet incident est d’avouer et s’excuser auprès des jeunes serveurs dont il a abusé.”

“Quoi que Corden ait voulu dire, son implication était claire : il ne l’a pas fait”, a-t-il ajouté.

McNally a déclaré que si Corden “s’excuse auprès des 2 serveurs qu’il a insultés, je le laisserai manger gratuitement à Balthazar pendant les 10 prochaines années”.

JAMES CORDEN CHANGERA LE SEGMENT « SPILL YOUR GUTS » APRÈS LA PÉTITION EN LIGNE

Corden a partagé lors de son interview qu’il pense que le spectacle dont il a été au centre tout au long de cette semaine est “en dessous de nous tous”.

« Ne devrions-nous pas tous être un peu adultes à ce sujet ? Corden a demandé au journaliste. “Je vous promets, demandez autour de ce restaurant. Ils ne sont pas au courant. Peut-être 15% des gens.”

Corden a poursuivi: “Je suis venu ici, je me suis promené dans New York, personne ne s’est approché de moi. Nous avons affaire à deux mondes ici.”

Le comédien a noté qu’il parlerait de l’incident dans l’épisode de lundi du “Late Late Show”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je n’ai vraiment rien lu. C’est étrange. C’est étrange quand tu étais là-bas. Je pense que je vais probablement devoir en parler lors de l’émission de lundi”, a noté Corden.

“Mon sentiment, souvent, est: ‘Ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre.’ Mais je vais probablement devoir en parler”, a-t-il poursuivi. “C’est tellement idiot d’en parler.”

L’hôte n’a pas donné sa version des événements de l’incident de restauration contesté lors de l’interview ni dit s’il s’était excusé comme McNally l’a affirmé, selon le journaliste.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La raison initiale de l’interview avec la publication était de promouvoir la nouvelle émission Amazon de Corden “Mammals”, mais il s’agissait presque entièrement de l’incident “il a dit, il a dit”.

Ironiquement, dans “Mammals”, Corden joue un cuisinier qui atteint enfin ses limites et dénonce un chef qui l’a mal traité, lui et le reste de son équipe.