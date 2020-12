Baba ka Dhaba de Delhi est de nouveau dans l’actualité. Le propriétaire Kanti Prasad, du petit kiosque alimentaire de Malviya Nagar, a pris d’assaut les réseaux sociaux desi lundi après avoir ouvert un nouveau restaurant dans la même localité.

Prasad (80 ans) et sa femme sont entrés dans un nouveau chapitre de leur vie en inaugurant leur tout nouveau restaurant. S’adressant à l’agence de presse ANI, Prasad a déclaré: «Nous sommes très heureux, Dieu nous a bénis. Je tiens à remercier les gens pour leur aide. Je leur demande de visiter mon restaurant. Nous servirons ici une cuisine indienne et chinoise.

Après que Prasad soit devenu une sensation virale du jour au lendemain lorsque le vlogger gastronomique Gaurav Vasan est tombé sur leur kiosque où le duo avait du mal à joindre les deux bouts pendant le verrouillage induit par la pandémie, cela a ouvert la voie aux jours meilleurs du couple car il a trouvé beaucoup de soutien de célébrités et les roturiers.

Mais l’histoire a pris une tournure moche en novembre lorsque Prasad a déposé une plainte contre l’influenceur Instagram Gaurav Wasan pour détournement de fonds. Il a en outre allégué que Wasan « avait délibérément et délibérément partagé uniquement ses coordonnées bancaires et numéros de téléphone portable et ceux de sa famille / amis avec les donateurs et recueilli d’énormes dons » en son nom mais ne lui avait pas donné l’essentiel de l’argent.

Maintenant que la nouvelle du nouveau restaurant de Prasad se répandait, les internautes se sont tournés vers les mèmes et les blagues pour répondre à leurs questions sur la façon dont Kanti Prasad avait réussi à obtenir les fonds nécessaires pour ouvrir un restaurant s’il était escroqué. Découvrez-en quelques-uns:

Mis à part les blagues et les mèmes, quelques-uns se sont vraiment demandé comment Kanti Prasad avait réussi à ouvrir le restaurant si Wasan avait effectivement pris la plupart de son argent.

#BabaKaDhaba अब Look moderne वाला Restaurant बन चुका है और जिसकी वजह से बाबा और उनके ढाबे को पहचान मिली, वह थाने के चक्कर काट रहा है, पुलिस और लोगों को जवाब देता फिर रहा है 👍 – Sanjeev Sinha (@SanjeevSinha_) 22 décembre 2020

Cependant, quelques utilisateurs de Twitter étaient vraiment heureux pour Kanti Prasad.

Ranu Mondal à #BabaKaDhaba, il y a 2 observations: ⚡ tout le monde aime avoir pitié de la misère d’autrui, mais ils éprouvent de la jalousie si la même personne sort de cette misère et devient célèbre! ⚡ comme il est facile de peindre une image d’un homme ordinaire qui a soudainement sous les projecteurs! – Un commentaire ouvert (@AnOpenComment) 22 décembre 2020

Après que la vidéo originale de Kanti Prasad soit devenue virale, les internautes se sont rendus sur le site de micro-blogs pour trouver un Baba Ka Dhaba près d’eux et encourager les entreprises et les vendeurs locaux. Quant à l’original Baba ka Dhaba, nous lui souhaitons, à lui et à son nouveau restaurant, le meilleur!