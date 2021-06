Le propriétaire de Baba Ka Dhaba présente ses excuses, déclare que YouTuber qui l’a abattu pour le rendre célèbre n’est pas un voleur

Kanta Prasad, le propriétaire du restaurant populaire « Baba Ka Dhaba » à Malviya Nagar, dans le sud de Delhi, a présenté ses excuses au YouTuber Gaurav Wasan, l’homme qui a souligné le mauvais état de Kanta Prasad et du restaurant de sa femme Badaami Devi à travers une vidéo virale. Après la célébrité du jour au lendemain, Prasad avait ouvert un nouveau restaurant et a également pu régler toutes ses dettes et acheter des smartphones pour lui-même et sa famille. Cependant, le restaurant a échoué et a fermé ses portes en février, ce qui l’a obligé à retourner, lui et sa femme, à leur étal au bord de la route.

Dans une vidéo Instagram qui est devenue virale maintenant, Prasad, les mains jointes, dit que Gaurav Wasan (YouTuber) n’était ni un voleur et il n’a pas non plus affirmé qu’il en était un. Prasad ajoute qu’il a eu tort de dire: « J’ai fait une erreur en disant » Je ne l’ai pas appelé mais il s’est approché de nous lui-même « , je voudrais m’excuser. »

Après le succès de l’année dernière, Prasad avait investi Rs 5 lakh pour ouvrir le nouveau restaurant et embauché trois travailleurs. Après une brève période de succès, la fréquentation a considérablement diminué et Prasad a dû le fermer. Il a déclaré à Hindustan Times : « Les ventes mensuelles moyennes n’ont jamais dépassé Rs 40 000. J’ai dû supporter toutes les pertes. Avec le recul, j’ai l’impression qu’on nous a conseillé à tort d’ouvrir un nouveau restaurant. Sur l’investissement total de Rs 5 lakh, nous avons réussi à récupérer seulement 36 000 de la vente de chaises, d’ustensiles et de machines de cuisine, après la fermeture du restaurant. »

Youtuber Gaurav Wasan est l’homme qui a mis en évidence le mauvais état du restaurant de Kanta Prasad à travers une vidéo Youtube. Cependant, Prasad avait par la suite déposé une plainte pour fraude contre Wasan et ses associés pour avoir prétendument détourné l’argent qu’il avait reçu dans le don. Il a allégué que Wasan n’avait intentionnellement et délibérément partagé que ses coordonnées bancaires et celles de sa famille/amis avec les donateurs et avait collecté une énorme quantité de dons via différents modes de paiement, c’est-à-dire un compte bancaire/des portefeuilles sans fournir aucune information au plaignant ».

Plus tard, Wasan a réfuté toutes les allégations de fraude et a également produit des relevés bancaires pour prouver les transactions sur le compte bancaire de Prasad.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici