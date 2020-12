Le baba préféré des médias sociaux, le Kanti Prasad de Delhi, Baba ka Dhaba, a ouvert lundi un nouveau restaurant dans la même localité de Malviya Nagar.

Le couple de personnes âgées, Prasad et sa femme Badami Devi, la récente histoire de sortir des affres de la pauvreté pour devenir une sensation virale à la controverse indésirable avec le vlogger alimentaire Gaurav Vasan pour ouvrir enfin un restaurant, tout s’est passé devant le social. médias. Aujourd’hui, Prasad (80 ans) et sa femme sont entrés dans un nouveau chapitre de leur vie en inaugurant leur tout nouveau restaurant à Malviya Nagar à New Delhi.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Prasad a déclaré: « » Nous sommes très heureux, Dieu nous a bénis. Je tiens à remercier les gens pour leur aide. Je leur demande de visiter mon restaurant. Nous servirons une cuisine indienne et chinoise ici.

Le destin de Prasad et de sa femme avait changé du jour au lendemain en octobre après que le vlogger alimentaire Gaurav Vasan soit tombé sur leur petit kiosque, où le duo avait du mal à joindre les deux bouts pendant le verrouillage induit par la pandémie dans les premiers mois. L’appel urgent de Vasan à ses partisans a fait une foule immense se presser devant leur restaurant de fortune pour déguster des plats cuisinés à la maison après que la vidéo déchirante soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le kiosque vendait du dal, du curry, des parathas et du riz à un maigre Rs 30-50 par assiette. Habituellement un joint populaire avant que Covid ne frappe, le couple a perdu son revenu quotidien car les gens ont commencé à éviter la nourriture au bord de la route. Attirant dans la vidéo, Prasad avait fondu en larmes en montrant quelques billets de 10 roupies comme collection de sa journée.

Peu de temps après que l’histoire de Prasad soit devenue connue, des milliers de personnes, y compris des célébrités, des politiciens et même des entreprises, se sont manifestées pour le soutenir.

Le nouveau restaurant de Prasad est à quelques pas de son ancien kiosque et il dit qu’il continuera également à gérer son dhaba. Son restaurant, d’ailleurs, est également connu sous le nom de «Baba ka Dhaba».

Lisez aussi: Baba Ka Dhaba: Une histoire réconfortante de bons samaritains

Prasad a déclaré à ANI qu’il avait installé de nouveaux meubles pour les caméras de vidéosurveillance dans le nouveau joint et même si, lui et sa femme cuisineraient la nourriture, ils ont également employé une aide.

L’histoire réconfortante de Prasad avait pris une tournure moche en novembre lorsqu’il avait déposé une plainte contre l’influenceur Instagram Gaurav Wasan pour détournement de fonds.

Dans sa plainte à la police, Prasad a déclaré que Wasan avait tourné sa vidéo et l’avait publiée en ligne et convaincu le public sur les réseaux sociaux de faire un don d’argent au propriétaire du restaurant.

Lisez aussi: « Baba ka Dhaba » ouvre une porte d’inondation aux histoires de misères des petites entreprises

Il alléguait en outre que Wasan « n’avait délibérément et délibérément partagé que ses coordonnées bancaires et ses numéros de téléphone portable et ceux de sa famille / amis avec les donateurs et avait collecté d’énormes dons par le biais de différents modes de paiement, à savoir un compte bancaire / des portefeuilles sans fournir aucune information au plaignant ».

Internet, comme toujours, était divisé sur la plainte déposée par Kanta Prasad. Alors que beaucoup pensaient que Gaurav avait peut-être trompé le couple, beaucoup ressentaient le besoin d’une enquête approfondie sur les fonds transférés avant les frais d’étiquetage.

Eh bien, tout est bien qui finit bien. Nous souhaitons à Kanta Prasad et à sa femme le meilleur pour leur nouvelle entreprise.