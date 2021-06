Le propriétaire de « Baba Ka Dhaba » libéré après une tentative de suicide, déclare que les YouTubeurs l’ont « forcé » à sombrer dans la dépression

Le propriétaire de « Baba Ka Dhaba », Kanta Prasad, est sorti jeudi de l’hôpital de Safdarjung, où il a été admis à la suite d’une prétendue tentative de suicide. Après sa libération, Prasad a enregistré une déclaration à la police alléguant que plusieurs YouTubers l’avaient appelé pour faire pression sur lui pour qu’il s’excuse auprès du YouTuber Gaurav Wasan, ce qui l’a conduit à tomber dans la dépression. Bien qu’aucun FIR n’ait été déposé à ce sujet, la police enquête sur le rôle des YouTubers qui auraient appelé Prasad.

DCP (district sud) Atul Kumar Thakur a déclaré que l’état de Prasad est actuellement stable et qu’il est rentré chez lui. « Au départ, il était sous respirateur, puis dans l’unité de soins intensifs », a déclaré un officier supérieur cité par Indian Express.

Les policiers ont déclaré avoir reçu un appel PCR la semaine dernière au sujet d’un homme qui avait tenté de se suicider et avait été emmené à l’hôpital. Un rapport sur Indian Express a déclaré que lorsque les flics sont arrivés à l’hôpital, ils ont découvert que c’était Prasad. L’épouse de Prasad, Badami Devi, leur a dit qu’il était déprimé depuis plusieurs jours. Elle les a également informés que le couple avait récemment dû fermer un restaurant qu’ils avaient ouvert après que des sympathisants leur aient fourni des fonds après avoir vu le sort de prasad l’année dernière.

YouTuber Gaurav Wasan avait souligné le mauvais état de Kanta Prasad, 81 ans, et du restaurant de sa femme Badaami Devi à travers une vidéo virale l’année dernière, à la suite de laquelle il est devenu célèbre du jour au lendemain. Prasad, cependant, a déposé une plainte pour fraude contre Wasan et ses associés pour avoir prétendument détourné l’argent qu’il a reçu dans le don. Wasan a réfuté toutes les allégations de fraude et a également produit des relevés bancaires pour prouver les transactions sur le compte bancaire de Prasad.

Kanta Prasad avait récemment présenté des excuses à Wasan. Dans une vidéo virale sur Instagram, Prasad, les mains jointes, dit que Gaurav Wasan (YouTuber) n’était ni un voleur et qu’il n’a pas non plus affirmé qu’il en était un. Prasad ajoute qu’il a eu tort de dire: « J’ai fait une erreur en disant » Je ne l’ai pas appelé mais il s’est approché de nous lui-même « , je voudrais m’excuser. »

Cette nouvelle peut être déclenchante. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez l’une de ces lignes d’assistance : Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832-2252525, Jeevan (Jamshedpur ) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata).

