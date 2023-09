Le propriétaire de 910AM dit qu’il « déteste » la politique, mais envisage d’étendre le format conservateur à la radio FM | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Steve Neavling 910AM Superstation, qui a diffusé la radio Black Talk pendant huit ans, diffuse désormais des voix conservatrices.

Kevin Adell n’est pas désolé et il se fiche de ce que vous pensez de lui.

Le propriétaire millionnaire de 910AM Superstation a débranché la radio Black talk le mois dernier et l’a remplacée par une série de voix conservatrices connues pour inciter à l’indignation.

C’était une décision commerciale, dit-il.

« Cela n’a rien à voir avec la race », dit Adell Horaires du métro. « Je ne suis pas républicain. Je n’ai pas une seule cravate rouge dans mon placard. Je ne dis pas le serment d’allégeance. Je n’ai pas de drapeau américain accroché chez moi. Mais j’ai réalisé qu’il y avait de l’argent à gagner. Tout est une question d’argent. »

Dans une interview de grande envergure, Adell a expliqué pourquoi il avait mis fin à la radio Black Talk, a souligné que la politique et le vote l’ennuyaient et a partagé son intention d’amener la plate-forme conservatrice à la radio FM.

La décision de débrancher la radio Black talk a pris des années, mais le moment a été abrupt. Le 11 août, vers 18 h 30, Adell a déclaré que l’un des animateurs de la station – le journaliste Bankole Thompson – avait partagé avec lui un message texte qui « équivalait à de la violence ». Il dit que la personne qui a envoyé le message a déclaré qu’Adell prévoyait de changer le format de la station pour le rendre conservateur et que les partisans de la radio Black Talk devaient « reprendre la station ».

En une demi-heure, Adell a décidé de mettre fin à huit années de radio Black Talk.

À 20 heures, les animateurs de la station ont reçu un bref courriel d’un des employés d’Adell, les informant d’un « changement de format » et leur demandant de ne pas retourner dans le bâtiment.

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Kevin Adell, propriétaire de 9 h 10.

«Je n’étais pas inquiet pour moi. Le gars dans le château d’eau ne se laisse pas intimider », dit Adell, faisant référence à lui-même et au château d’eau emblématique qui porte son nom de famille à Novi. « Peut-être que c’était brusque, mais c’est moi. Je ne voulais pas que quelqu’un soit blessé. »

Peu de temps après avoir acheté la station de radio de 50 000 watts à Radio Disney en janvier 2015, Adell a lancé le format de talk-show et l’a présenté à un public noir. Il a recouvert la région de panneaux publicitaires faisant la promotion de 910AM, qu’il a surnommé « la seule station de discussion urbaine de Détroit ».

La station présentait une porte tournante d’animateurs controversés, dont l’ancienne conseillère municipale de Détroit Monica Conyers, qui a été condamnée à 37 mois de prison pour corruption ; Christine Beatty, ancienne maîtresse de l’ancien maire Kwame Kilpatrick ; l’ancien juge du circuit du comté de Wayne, Wade McCree, qui a été démis de ses fonctions à la suite d’allégations de mauvaise conduite, notamment d’avoir eu des relations sexuelles dans son cabinet ; Todd Courser, un ancien représentant de l’État qui a quitté ses fonctions après un scandale sexuel avec un collègue ; et le journaliste Jack Lessenberry, accusé de harcèlement sexuel sur des étudiants de la Wayne State University. Il présentait également des voix conservatrices, notamment Nouvelles de Détroit Nolan Finley, rédacteur en chef de la page éditoriale.

Mais Adell n’a pas payé la plupart de ses hôtes, ce qui rend difficile d’attirer des commentateurs expérimentés et de conserver des voix cohérentes.

Lorsqu’il a débranché la station, la station n’avait que 2 100 auditeurs par mois.

Tout en recherchant quoi faire ensuite, Adell a écouté ESPN Radio et affirme que le nombre d’auditeurs mensuels est passé à 6 700.

«J’ai triplé mes chiffres sans promotions, ni panneau d’affichage, ni rien», dit-il.

Moins d’un mois après avoir joué à ESPN Radio, Adell est passé à une programmation exclusivement de droite comprenant des conservateurs comme Glenn Beck, Sean Hannity, Jesse Kelly, Bill O’Reilly, Clay Travis et Buck Sexton.

Alors que l’Amérique est profondément divisée sur la politique, Adell affirme que le changement était une évidence. Le moment était parfait, dit-il, car WJR-AM 760, propriété de Cumulus Media, basée à Atlanta, avait récemment abandonné bon nombre de ses animateurs conservateurs syndiqués.

« Si WJR n’avait pas modifié sa programmation, je n’aurais pas pu faire ça », dit Adell. « Ils ont pris une mauvaise décision commerciale. »

Personnellement, Adell dit qu’il ne se soucie pas de la politique. Cela l’ennuie.

«Je ne vote même pas. La dernière fois que j’ai voté, c’était pendant [Bill] Clinton. Je pensais que Clinton était cool », dit-il en riant. « Je suis fainéant. Je ne veux pas voter. Je ne parle pas de politique. Je réponds à un besoin des gens. Je vais aller jusqu’au bout. Je suis habitué à la controverse.

Pour annoncer le changement de format, Adell a acheté 32 panneaux d’affichage et diffuse sept spots sur Fox News. Les publicités sur les réseaux sociaux ont commencé lundi.

«Je m’adresse à un certain public», dit Adell. « Que vous soyez conservateur ou républicain, je suis le seul acteur en ville. Je vais amener les gens par camions.

Ensuite, Adell dit qu’il envisage d’acheter un traducteur FM afin de pouvoir amener sa station sur le cadran le plus populaire. Il dit avoir envoyé des avis d’intention pour acheter des traducteurs à Beasley Media et Salem Media.

«J’aurai un AM et une FM ensemble à un moment donné», dit Adell. « Je serais assis au 910 sur la FM. Vous voulez le rendre aussi grand que possible. Pour attirer des auditeurs plus jeunes, je vais me procurer la FM. Ce sera une grande centrale électrique.

Si tout se passe comme prévu, Adell dit qu’il vendra les stations AM et FM à iHeartRadioqui possède plus de 860 stations de radio dans tout le pays.

« Quand j’irai aussi loin que je peux, je le vendrai à iHeartRadio », dit-il.

Adell dit qu’il réussit parce qu’il n’est pas amoureux de ce qu’il fait.

«Je suis bon dans ce domaine parce que je m’en fiche», dit-il. « Si vous aimez votre métier, vous allez être dans un sac de couchage. Mon conseil est de faire quelque chose que vous détestez. C’est pourquoi je suis bon dans ce domaine. Je donne juste aux gens ce qu’ils veulent. Je ne fais que combler un vide.

Adell sait que les gens sont en colère contre lui pour avoir abandonné la radio Black Talk de sa station, mais il insiste sur le fait qu’il n’est pas responsable.

« Je n’ai pas tué le 910, les Afro-Américains qui ne le soutenaient pas, l’ont tué », dit Adell. « Je n’ai pas fait taire la communauté afro-américaine. Ils l’ont fait taire eux-mêmes.

Quoi qu’il fasse, dit Adell, il aura des critiques.

«Je pourrais avoir un stand de limonade et tout le monde dirait ‘vous êtes raciste ou vous l’avez du mauvais côté de la rue’», dit Adell. «Je suis un paratonnerre. Je suis mercuriel. Je suis câblé différemment de tout le monde.

