Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a augmenté ses dépenses de lobbying aux États-Unis de 130%

La société mère chinoise de TikTok, ByteDance, a connu son plus gros trimestre de lobbying à ce jour, dépensant plus de 2,1 millions de dollars au deuxième trimestre pour faire pression sur le gouvernement américain, selon son divulgation déposée mercredi dans une base de données fédérale.

Cela représente une augmentation de 130 % par rapport aux dépenses de lobbying de ByteDance au premier trimestre et marque la première fois qu’il dépasse les 2 millions de dollars en un seul trimestre depuis qu’il a enregistré pour la première fois des divulgations de lobbying en 2019. La société a dépensé environ 4,7 millions de dollars en lobbying en 2021, selon les divulgations. .

L’entreprise a fait pression sur une variété de questions. L’un des textes législatifs dont il a discuté était la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne, le principal projet de loi antitrust qui interdirait aux plates-formes technologiques dominantes de favoriser leurs propres offres par rapport à celles de concurrents qui dépendent de leurs services. Il a également fait pression sur les deux versions d’un important projet de loi de financement visant à renforcer la compétitivité américaine face à la Chine, une poignée de projets de loi sur la confidentialité en ligne, un projet de loi sur les dépenses de défense et un projet de loi visant à interdire TikTok des appareils du Département de la sécurité intérieure.

ByteDance s’est engagé avec les deux chambres du Congrès au cours du trimestre ainsi qu’avec les agences exécutives, y compris les départements du commerce, de la défense, de l’État et du bureau exécutif du président, selon le dossier.

Les divulgations de lobbying ne précisent pas exactement ce que ByteDance faisait pression et ByteDance et TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

La propriété de TikTok par une entreprise chinoise a compliqué ses relations avec Washington, car de nombreux législateurs sont sceptiques quant à la sécurité des données des utilisateurs américains tout en pensant que le gouvernement chinois pourrait obliger ByteDance à transmettre des informations.

TikTok a déclaré qu’il ne stockait pas les données des utilisateurs américains en Chine et qu’il ne transmettrait pas ces informations au gouvernement. Mais le scepticisme des législateurs a persisté et a été récemment ravivé par un Reportage de BuzzFeed News qui a révélé que les employés de ByteDance basés en Chine pouvaient accéder aux données non publiques des utilisateurs américains. Un porte-parole de TikTok a déclaré à BuzzFeed à l’époque qu’il travaillait en permanence pour valider ses normes de sécurité, notamment par le biais de tests tiers indépendants.

Peu de temps avant la publication de cet article le mois dernier, TikTok a publié un article de blog annonçant que grâce à son partenariat avec Oracle, il a “modifié l’emplacement de stockage par défaut des données des utilisateurs américains” afin que “100 % du trafic des utilisateurs américains soit acheminé vers Oracle Cloud Infrastructure”.

“Nous utilisons toujours nos centres de données américains et singapouriens pour la sauvegarde, mais à mesure que nous poursuivons notre travail, nous prévoyons de supprimer les données privées des utilisateurs américains de nos propres centres de données et de basculer entièrement vers les serveurs cloud Oracle situés aux États-Unis”, a ajouté la société.

