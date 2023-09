Le propriétaire blanc accusé d’avoir tiré sur un adolescent noir qui a sonné à sa porte se rend et est libéré sous caution

CNN

L’homme blanc de 84 ans accusé d’avoir tiré sur un adolescent noir qui avait sonné à sa porte à Kansas City s’est rendu mardi et a ensuite été libéré sous caution, ont indiqué les autorités.

Andrew Lester, qui fait face à deux accusations criminelles – agression au premier degré et action criminelle armée – dans la fusillade de Ralph Yarl le 13 avril, sera traduit en justice mercredi après-midi, selon l’avocat de la famille Yarl, Lee Merritt. CNN a contacté les procureurs pour confirmer l’information.

Lester s’est rendu dans un centre de détention Mardi, puis quelques heures plus tard, il a été libéré sous caution. Les conditions de sa caution de 200 000 $ lui interdisent de détenir tout type d’arme et ne peuvent avoir de contact direct ou indirect avec Yarl ou sa famille, selon la porte-parole du bureau du shérif du comté de Clay, Sarah Boyd.

Ralph, 16 ans, a reçu une balle dans la tête et dans le bras après s’être rendu à la mauvaise adresse pour récupérer ses frères et sœurs. Il est sorti de l’hôpital mais fait face à un chemin ardu vers son rétablissement, a déclaré sa famille.

Lester a déclaré à la police que lui et l’adolescent n’avaient pas échangé de mots avant de lui tirer dessus à travers une porte vitrée verrouillée.

CNN n’a pas réussi à joindre le propriétaire. CNN n’a pas encore déterminé si Lester a un avocat.

Les accusations criminelles ont apporté un peu de réconfort à la famille de Ralph – mais un long chemin reste à parcourir, à la fois avec le rétablissement de Ralph et la quête de justice, a déclaré sa tante Faith Spoonmore à CNN.

« Ce n’est pas aussi simple que de tourner une page », a déclaré Spoonmore mardi. « C’est un peu mieux qu’il obtienne – espérons-le – une partie de ce qu’il mérite. »

Mais des questions demeurent quant aux raisons pour lesquelles Lester a été initialement détenu mais relâché quelques heures après la fusillade du 13 avril.

« Je partage l’indignation et l’inquiétude de nombreuses personnes qui se demandent pourquoi », a déclaré à CNN le maire de Kansas City, Quinton Lucas.

« Dans le Missouri, vous pouvez avoir une attente de 24 heures. Il est clair ici que cela a duré deux ou trois heures pendant lesquelles ils ont interrogé le suspect. Il a pu rentrer chez lui ce soir-là.

Lester a déclaré à la police qu’il avait tiré immédiatement après avoir répondu à la sonnette lorsqu’il avait vu Ralph tirer sur une poignée de porte extérieure, selon le document sur la cause probable obtenu par CNN.

Lester pensait que Ralph essayait de s’introduire par effraction dans la maison et était « mort de peur » en raison de la taille du garçon, selon le document.

Les agents sont intervenus peu avant 22 heures ce soir-là après avoir reçu des informations faisant état d’une fusillade. À leur arrivée, ils trouvèrent Ralph blessé dans la rue.

La fusillade a laissé Ralph, qui joue de la clarinette basse et est chef d’orchestre à l’école, avec des blessures par balle à la tête et au bras. Pendant son hospitalisation, Ralph a déclaré à la police qu’il n’avait pas tiré sur la porte, selon le document.

C’était « tout simplement un miracle » que Ralph soit sorti de l’hôpital, a déclaré lundi à CNN son avocat Ben Crump. Mais « il n’est pas encore sorti du bois ».

La fusillade a alimenté les protestations à Kansas City et a rappelé les souvenirs de Trayvon Martin et Ahmaud Arbery – de jeunes hommes noirs qui ont été abattus par des hommes qui ont ensuite revendiqué la légitime défense.

Les manifestants ont défilé dans Kansas City en scandant « Justice pour Ralph » et en appelant à l’arrestation du tireur.

La fusillade a également eu lieu quelques jours avant qu’une femme de 20 ans ne soit tuée par balle dans le nord de l’État de New York après qu’elle et trois autres personnes se soient accidentellement tournées dans la mauvaise allée.

Même si les avocats de Ralph affirment que l’adolescent n’a jamais constitué une menace pour son tireur, il reste difficile de savoir si la loi du Missouri « Tenez bon » sera citée dans la défense de Lester.

Les lois « Tenez bon » permettent aux gens de répondre aux menaces ou à la force sans craindre de poursuites pénales, partout où une personne a le droit de se trouver.

La tante de Ralph a contesté l’idée selon laquelle la « taille » de son neveu pourrait constituer une menace.

« Je ne comprends vraiment pas comment », a déclaré Spoonmore. «Je doute que Ralph pèse même 170 livres. Ralph ne mesure même pas 6 pieds (de hauteur).

Elle a déclaré qu’elle avait pour mission d’aider à obtenir justice pour son neveu.

«Je veux que la justice soit la même dans tous les domaines», a déclaré Spoonmore. «Je veux que la justice soit la même.»

Le maire a déclaré qu’il pensait que Ralph avait fait l’objet d’un profilage racial de la part du tireur.

« Ce garçon a été abattu parce qu’il existait alors qu’il était noir », a déclaré Lucas.

Le procureur du comté de Clay, Zachary Thompson, a déclaré : « Il y avait une composante raciale dans cette affaire », mais n’a pas donné de détails.

La nuit de la fusillade, Lester a été placé en garde à vue et a été libéré moins de deux heures plus tard, ont déclaré à CNN deux représentants de l’unité de détention du département de police de Kansas City.

Lester a été libéré parce que la police a reconnu qu’un travail d’enquête plus approfondi devait être effectué, a déclaré Thompson.

L’avocat Crump s’est demandé pourquoi Lester n’avait pas été détenu plus longtemps.

« Personne ne peut nous dire si les rôles ont été inversés, et vous avez demandé à un homme noir de tirer sur un adolescent blanc de 16 ans simplement parce qu’il avait sonné à sa porte pour qu’il ne soit pas arrêté. Je veux dire, ce citoyen est rentré chez lui et a dormi dans son lit la nuit après avoir tiré dans la tête de ce jeune enfant noir », a déclaré Crump à CNN.

« Il a simplement sonné à la porte. C’était tout », a déclaré l’avocat de l’adolescent. « Et le propriétaire de la maison tire à travers la porte, le touchant à la tête, puis lui tire une seconde fois. »

Le maire a déclaré qu’il n’avait connaissance des détails de l’affaire que plusieurs jours après la fusillade. Et bien qu’il pense que la race a joué un rôle dans la fusillade, il a reconnu le travail de la police – y compris des officiers blancs – qui a aidé les procureurs à porter plainte contre Lester.

« Nous avions des officiers, des officiers blancs pour ce que ça vaut, qui ont fait beaucoup de travail pour transmettre ce dossier au procureur et les accusations ont été déposées peu de temps après », a déclaré Lucas.

« Cela étant dit, prétendre que la race ne fait pas partie de toute cette situation reviendrait à se mettre la tête dans le sable. »

Avant la fusillade, Lester était allongé dans son lit lorsqu’il a entendu la sonnette de la porte et a ramassé son revolver de calibre .32, a-t-il déclaré à la police, selon une déclaration de cause probable.

Il s’est ensuite rendu à l’entrée principale de sa maison, qui comprend une porte intérieure et une porte extérieure vitrée, toutes deux verrouillées.

Lester a ouvert la porte intérieure et « a vu un homme noir mesurant environ 6 pieds de haut tirant sur la poignée extérieure de la contre-porte », a déclaré Lester à la police.

« Il a déclaré qu’il pensait que quelqu’un tentait de s’introduire par effraction dans la maison et a tiré à deux reprises quelques secondes après avoir ouvert la porte », indique la cause probable.

« Il pensait qu’il se protégeait d’une confrontation physique et ne pouvait pas prendre le risque que l’homme entre », indique le document.

Lester a déclaré qu’il avait immédiatement appelé le 911 après la fusillade, selon le document.

La police a parlé avec Ralph alors qu’il était soigné à l’hôpital, où il leur a dit que sa mère lui avait demandé de récupérer ses frères au 1100 NE 115th Street, selon le document, qui indique que l’adresse réelle à laquelle ils séjournaient était 1100 NE 115th. Terrasse.

Lorsqu’il est arrivé à la maison de la 115e rue, Ralph a déclaré avoir sonné à la porte et attendu un moment avant qu’un homme n’ouvre la porte et ne lui tire immédiatement une balle dans la tête, le faisant tomber, indique le document.

Alors que l’adolescent était toujours au sol, l’homme a ensuite tiré à nouveau, lui tirant une balle dans le bras, a déclaré Ralph à la police.

Ralph a déclaré qu’il s’était levé et avait couru pour éviter d’être abattu, et il a entendu l’homme dire : « Ne venez pas par ici », indique le document. Il s’est ensuite rendu dans plusieurs maisons voisines pour demander de l’aide et dire aux gens d’appeler la police.

Le garçon a déclaré à la police qu’il n’avait pas tiré sur la porte, selon le document sur la cause probable.

Les agents qui ont répondu ont également trouvé la vitre de la contre-porte d’entrée de la maison de Lester brisée, avec du sang sur le porche et l’allée, selon le document.

L’adolescent « a dû courir dans trois maisons différentes avant que quelqu’un accepte finalement de l’aider après qu’on lui ait dit de s’allonger par terre, les mains en l’air », déclare une page GoFundMe lancée par la tante de Ralph.

Une voisine, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré à CNN qu’elle avait appelé le 911 après que Ralph soit venu à sa porte, en sang.

Comme l’emplacement du tireur était inconnu à ce moment-là, l’opérateur d’urgence lui a ordonné de rester à l’intérieur de sa maison pour sa sécurité. Elle a dit qu’elle s’était conformée au début, puis qu’elle était sortie avec des serviettes pour aider à supprimer le saignement.

«C’est l’enfant de quelqu’un. J’ai dû nettoyer le sang de ma porte, de ma balustrade. C’était le sang de l’enfant de quelqu’un », a-t-elle déclaré. « Je suis maman… ce n’est pas bien. »

Ralph est toujours traumatisé par cette épreuve, mais la famille espère un rétablissement complet car Ralph est jeune et fort, a déclaré Crump.

« Lui et sa famille sont simplement heureux qu’il soit en vie après avoir reçu une balle dans la tête », a déclaré Crump à CNN.

Merritt a déclaré mardi que la première balle avait parcouru moins d’un mètre cinquante dans la tempe supérieure de Yarl et avait pénétré son crâne.

« Ils ont gratté des fragments de balle sur son lobe frontal jeudi. Samedi, il était à la maison et jouait avec son chien », a déclaré Merritt.

Il a dit que Dieu disait à la communauté et à ses dirigeants qu’ils ne pouvaient pas continuer leurs activités comme d’habitude.

«C’était en fait un miracle. Ce que nous sommes censés apprendre de ce miracle, c’est la question à laquelle nous devons répondre. »

Ralph, chef de section dans une fanfare que l’on pouvait souvent trouver avec un instrument à la main, avait hâte d’obtenir son diplôme d’études secondaires et de visiter l’Afrique de l’Ouest avant de commencer l’université, selon la page GoFundMe.

« La vie est bien différente en ce moment. Même s’il se porte bien physiquement, il lui reste un long chemin à parcourir mentalement et émotionnellement. Le traumatisme qu’il doit endurer et survivre est inimaginable », a écrit la tante dans la collecte de fonds.

La page GoFundMe, lancée pour aider la famille à faire face aux frais médicaux, avait récolté plus de 2 millions de dollars de dons lundi soir.

Crump a comparé la fusillade de Ralph aux fusillades de Martin, 17 ans, en Floride, et d’Arbery, 25 ans, en Géorgie.

« Nous continuons à nous battre pour dire que vous ne pouvez pas profiler et tirer sur nos enfants, simplement parce que vous avez cette loi ‘tenez bon' », a déclaré Crump. « Inacceptable. »

Merritt a déclaré lundi à CNN que l’action « tenez bon » ne s’appliquerait pas au cas de Ralph.

« Les actions sur le terrain, en vertu des lois du Missouri, sont totalement inapplicables à cette affaire, car il n’y a eu aucune conversation, ni de la part du suspect, ni de la victime, ni des forces de l’ordre, avec laquelle Ralph Yarl, 16 ans. , a toujours constitué une menace pour ce tireur », a déclaré Merritt.

Le président Joe Biden s’est entretenu par téléphone avec Ralph et sa mère, Cleo Nagbe, lundi soir, a déclaré à CNN un responsable de la Maison Blanche.

Biden a également souligné à quel point Ralph est « chanceux » que sa mère ne soit pas seulement infirmière, mais aussi physiothérapeute.

La conversation a également porté sur leurs familles, leur amour de la musique et le rêve de Ralph de poursuivre des études d’ingénierie chimique à la Texas A&M University – pour lequel Biden « a tenté avec légèreté de le convaincre que (l’alma mater du président) l’Université du Delaware était une bien meilleure option. « , a déclaré le responsable.

« Le président s’est également engagé à poursuivre sa lutte contre la violence armée », a déclaré le responsable.