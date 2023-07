Le propriétaire américain de Millwall, John Berylson, décède dans un accident de voiture

John Berylson, un homme d’affaires américain connu pour sa propriété enthousiaste de l’équipe de football anglaise Millwall, est décédé. Il avait 70 ans.

Sa mort, à la suite d’un accident de voiture dans le Massachusetts mardi, a été annoncé par l’équipe de deuxième division de Londresqui a déclaré que Berylson a présidé certains des plus grands moments de l’histoire de Millwall depuis sa première implication avec le club en 2006.

Le capitaine de l’équipe, Shaun Hutchinson, a décrit Berylson comme « un exemple de la manière idéale de diriger un club de football ».

« Il aimait vraiment le club. Il avait tellement de temps pour chaque personne, que ce soit les fans ou les joueurs, serrait la main de tout le monde, rencontrait et parlait individuellement à chaque joueur avant chaque match », a déclaré Hutchinson dans une vidéo publiée sur Twitter par l’équipe.

La police et les secouristes ont reçu un rapport faisant état d’un accident de voiture à Falmouth, à environ 130 kilomètres au sud de Boston, juste avant 8 heures du matin mardi.

La police a déclaré que le Range Rover 2019 roulait vers le sud lorsqu’il a perdu le contrôle dans une courbe et a quitté la route, roulant dans un ravin et s’immobilisant contre un arbre. Berylson, le seul occupant de la voiture, a été coincé et a dû être libéré par des moyens mécaniques, a indiqué la police.

Berylson a été déclaré mort sur les lieux. La police a déclaré que la cause de l’accident faisait toujours l’objet d’une enquête.

« John était, sans aucun doute, le meilleur propriétaire de club avec lequel j’ai jamais travaillé, et je dirais fermement qu’il était le meilleur président de n’importe quel club de ce pays », a déclaré le PDG de Millwall, Steve Kavanagh. « Je me sens si désespérément triste pour la famille de John et nos pensées et nos prières les accompagnent. »

Millwall a passé la quasi-totalité de ses 138 ans d’existence en dehors de la première division anglaise.

Son seul passage dans l’élite s’est déroulé sur une période de deux saisons de 1988 à 1990, soit avant la création de la Premier League comme l’une des compétitions sportives les plus lucratives et les plus populaires au monde.

Millwall a également atteint la finale de la FA Cup anglaise en 2004, perdant 3-0 contre Manchester United.

Son ancien joueur le plus célèbre est sans doute Teddy Sheringham, qui a ensuite joué pour United et l’Angleterre. Le meilleur buteur anglais de tous les temps, Harry Kane, a également été prêté temporairement en tant que jeune joueur.

Berylson s’est impliqué avec Millwall en 2006, et l’année suivante, il a dirigé un consortium pour investir dans le club, qui était alors dans la troisième division du football anglais.

Il aurait fourni des fonds d’environ 100 millions de livres sterling (127 millions de dollars) et le club a été promu deux fois au championnat EFL de deuxième niveau pendant son temps.

Berylson était PDG de la société de capital-investissement Chestnut Hill Ventures LLC.

Il était également philanthrope. Lui et sa femme ont soutenu la Richard and Susan Smith Family Foundation qui investit dans des organisations fournissant des services de santé, d’éducation, de sécurité économique et de besoins communautaires dans le grand Boston. La fondation a refusé de commenter jeudi.

Berylson n’a jamais mis la pression sur les joueurs et n’a pas tardé à se joindre à une célébration, selon Hutchinson, qui a rappelé la réaction de Berylson après une victoire en séries éliminatoires.

« Il était dans le vestiaire avec son cigare à la bouche, sautant partout, célébrant, arrosant de champagne avec nous », a-t-il déclaré. « Il était parfois fou et c’est un souvenir que je n’oublierai jamais. »

Alors que le monde sortait de la pandémie, Berylson a écrit une lettre en février 2022 exprimant sa foi en l’équipe et en ses fans.

« On a l’impression que nous sommes dans un voyage en tant que club – un voyage de transition – et nous espérons que vous nous rejoindrez en nombre car votre soutien est absolument crucial (plus que dans tout autre club à mon avis) au succès sur le terrain », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de Millwall.

« Avoir ces quelques milliers de personnes supplémentaires à l’intérieur du stade fait toute la différence sur et en dehors du terrain », a-t-il ajouté.

Berylson s’est également battu au nom de Millwall dans un différend avec le conseil local sur un terrain entourant le stade du club qui aurait pu le forcer à déménager.

« John s’est délecté du statut et de la mentalité d’outsider du club », a déclaré l’équipe dans un communiqué, louant sa « générosité, sa chaleur et sa gentillesse remarquables ».

« Le décès soudain et tragique de John aura sans aucun doute un impact sur tous ceux qui ont eu la chance de le connaître », a ajouté le club. « C’était vraiment un grand homme. »