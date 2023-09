Le propriétaire a été critiqué après avoir répertorié le bus de fête à 250 $ par semaine sans ROUES comme « appartement de grand-mère » – mais cela entraîne des coûts cachés

Un propriétaire australien a été critiqué pour avoir classé un bus de fête sans roues comme « appartement de grand-mère ».

Le petit « appartement » coûterait 250 AUD par semaine – pour un minimum de six mois ou plus.

Le propriétaire a été critiqué pour cette publication Crédit : TikTok

L’hébergement déprimant est devenu viral Crédit : TikTok

Le message disait: « C’était l’un de mes anciens bus de fête qui avait besoin d’un nouveau moteur, alors j’ai retiré les sièges du bus de fête et j’espère que quelqu’un le trouvera utile. »

Rach McQueen a partagé la publication choquante sur TikTok et a trollé le futur propriétaire, qui a demandé la somme énorme de 500 AUD d’avance.

Elle a déclaré : « Je suis heureuse d’annoncer qu’en ces temps de stress économique, nous avons trouvé un propriétaire qui fait sa part en tant qu’humanitaire et offre un appartement bon marché à une grand-mère pour que quelqu’un ait un toit au-dessus de sa tête.

« Est-ce que je t’ai trompé ? Non. C’est un putain de bus décrépit qui n’a pas de roues. »

L' »appartement » comprend un lit queen et un lit simple, un canapé, des toilettes, un banc de cuisine, un réfrigérateur, un climatiseur et un chauffage, un lave-linge, des banquettes pour manger, un sèche-linge et un four micro-ondes.

Rachel a plaisanté : « Il semble avoir plus de fonctionnalités que de nombreuses propriétés locatives réelles. »

Mais si les locataires ont plus d’une semaine de retard dans le paiement de leur loyer, le propriétaire a déclaré qu’ils retireraient et remorqueraient le bus du parti.

Rachel a souligné : « Ils ne vont pas seulement payer 250 $ par semaine pour un toit au-dessus de leur tête, ils vont également avoir besoin d’un endroit pour le garer, ce qui pourrait potentiellement coûter de l’argent.

« Donc, putain, seul sait combien ça va coûter, au total, chaque semaine de vivre dans ce bus délabré et vous ne pouvez même pas le déplacer et vous ne pouvez même pas le conduire à différents endroits.

« C’est une autre raison pour laquelle la crise du logement doit être maîtrisée, car les gens pensent qu’ils peuvent sortir un tas de déchets pourris de leur jardin et en tirer 250 dollars par semaine. »

Plus tôt cette année, un propriétaire a été critiqué pour avoir proposé une chambre « plus petite que le placard d’Harry Potter sous les escaliers ».

La « chambre » composée d’un seul matelas posé au sol entouré de murs en couverture est à louer sur Airbnb pour 34,5 £ par nuit.

Il est situé au milieu d’un salon dans un appartement à Waterloo, Sydney, et son hôte l’a décrit comme un « salon spacieux et rare à proximité du CBD ».

L’intérieur est exigu Crédit : TikTok