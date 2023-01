Le propre parti de la vice-présidente américaine remet en question son aptitude à servir – News 24

Kamala Harris n’a pas “la force, le charisme et les compétences” pour gagner une course présidentielle, ont déclaré des hauts responsables démocrates au Washington Post

Plus d’une douzaine de hauts responsables démocrates doutent que le vice-président américain Kamala Harris puisse remporter une élection présidentielle.

“Les gens sont prêts à bondir sur n’importe quoi – n’importe quel faux pas, n’importe quelle gaffe, tout ce qu’elle dit – donc elle n’a probablement pas le bénéfice du doute”, l’ancienne présidente du Parti démocrate du comté de Cobb, Jacquelyn Bettadapur, a déclaré au Washington Post pour son article publié lundi. Le vice-président non plus “adepte de la communication” elle a ajouté.

De nombreux démocrates qui ont parlé au Post – la plupart sous couvert d’anonymat – ont insisté sur le fait qu’ils aimaient personnellement la vice-présidente, mais la craignaient. “décevant” la performance depuis qu’elle a rejoint l’administration du président Joe Biden l’empêcherait de combler l’écart d’enthousiasme parmi les électeurs si Biden choisissait de ne pas se présenter à la réélection.

Au-delà des préoccupations selon lesquelles Harris n’a pas le “force, charisme et compétence pour monter une campagne présidentielle gagnante”, certains démocrates craignaient que la diversité de bonne foi qui avait contribué à assurer sa position de colistière de Biden ne lui nuise lors d’une élection générale, qualifiant les échecs électoraux d’Hillary Clinton de preuve que les électeurs n’étaient pas prêts pour une femme présidente – sans parler d’une femme noire présidente.















Alors que Biden a fortement laissé entendre qu’il se représentera en 2024, il est déjà le président le plus âgé à avoir jamais servi et aurait 86 ans à la fin de son deuxième mandat, soulevant des questions sur sa forme même parmi les fidèles du parti. D’éminents démocrates comme la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez et le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin ont refusé de l’approuver, tandis qu’un sondage réalisé le mois dernier a suggéré que 58% des électeurs ne veulent pas qu’il se présente à nouveau.

Harris ferait face à une ascension difficile pour gagner le soutien populaire, cependant. L’ancienne sénatrice californienne n’a pas réussi à remporter un seul État lors des primaires démocrates de 2020, abandonnant avant le début du vote après de mauvaises performances dans les débats et des difficultés à retenir le personnel qui ont mis sa campagne en sac de sable. Son taux d’approbation oscille à un lamentable 38,4%, en dessous de celui de Biden à 42,4%.

Même la Maison Blanche a récemment eu du mal à nommer l’une des réalisations de Harris depuis son entrée en fonction. Interrogée le mois dernier sur les progrès réalisés par le vice-président dans la résolution de la crise des migrants, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre a semblé faire un blanc, suggérant au journaliste de contacter directement le bureau de Harris. Harris, tristement célèbre, ne s’est pas rendue à la frontière mexicaine pendant trois mois après avoir été chargée de régler la situation, alors même qu’un nombre record d’immigrants illégaux sont entrés aux États-Unis.