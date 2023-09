Le PROPRE MANAGER d’Erling Haaland conseille à Lionel Messi de remporter le Ballon d’Or 2023

Le patron de la Norvège, Stale Solbakken, a admis que Lionel Messi devrait remporter le Ballon d’Or 2023, bien qu’Erling Haaland figure parmi les favoris après sa première saison étonnamment prolifique à Manchester City.

Les nominés de cette année pour le prix individuel le plus prestigieux du football ont été annoncés la semaine dernière, avec Kylian Mbappe et le coéquipier de Haaland à Man City, Kevin De Bruyne, également en lice.

Messi a cependant des chances de remporter un huitième Ballon d’Or avec les bookmakers, et le manager de l’équipe nationale de Haaland a du mal à regarder au-delà du capitaine argentin vainqueur de la Coupe du monde – qui déchire actuellement pour l’Inter Miami en MLS.

(Crédit image : Getty Images)

S’adressant à un média norvégien VG (via BUT)Solbakken a expliqué : « Si vous me demandez qui, à mon avis, va gagner, je dirai que Messi le gagnera grâce à son triomphe en Coupe du Monde. Cela a toujours un impact.

Haaland lui-même semble toutefois apprécier davantage les chances, en disant France Football – qui remet le prix – lorsqu’on lui demande s’il pourrait battre Messi : « C’est une question piège. Je suis définitivement là-haut. Suis-je le meilleur ? Peut-être. Je sais que je peux encore beaucoup m’améliorer. Je suis encore jeune. Mais oui, je crois que j’ai une chance cette année. »

Le vainqueur du Ballon d’Or 2023 sera dévoilé lors de la cérémonie annuelle à Paris le mois prochain ; il sera animé par la légende de Chelsea Didier Drogba.

Outre la récompense principale, le Ballon d’Or féminin – l’équivalent féminin – le Trophée Kopa – pour le meilleur joueur de moins de 21 ans – et le Trophée Yashin – pour le meilleur gardien de but – seront également décernés.

Karim Benzema est l’actuel détenteur du Ballon d’Or, sa victoire l’année dernière faisant de lui le deuxième joueur, après Messi ou Cristiano Ronaldo, à recevoir le gong depuis 2007.

