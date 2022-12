Le prophète protestataire chinois – The New York Times

Nous savons peu de choses sur Peng. Les autorités l’ont emmené du pont et placé en garde à vue, et on ne sait toujours pas où il se trouve. Le gouvernement chinois ne l’a jamais reconnu. Il a tout simplement disparu de la vue du public.

“C’est une figure de prophète”, a déclaré Pu Zhiqiang, un avocat des droits de l’homme basé à Pékin qui a été radié du barreau en raison de son propre plaidoyer.

“Le guerrier solitaire”, a écrit un compte Twitter avec le pseudo @zengamy à Peng, “peu importe où vous êtes, s’il vous plaît jetez un œil à ceci : votre voix s’est répandue dans tout notre pays, notre propre Chine.”

Aujourd’hui, je vais vous expliquer comment, par un acte simple mais courageux, Peng a façonné les plus grandes manifestations en Chine depuis une génération.

Derrière les bannières

Dans les vidéos et les images des bannières accrochées, on voit une personne portant un haut orange et un casque jaune les attacher sur le côté du pont tandis qu’une colonne de fumée s’élève à proximité, probablement une tentative d’attirer l’attention des piétons et des conducteurs. en passant le carrefour achalandé. Un haut-parleur répète les slogans qui exhortaient le public à se battre pour la nourriture, la liberté, le droit de vote et à destituer Xi.