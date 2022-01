Le propagandiste de Poutine, Tucker Carlson, demande à ses téléspectateurs que le Congrès soutienne Poutine

Si on avait demandé à Tucker Carlson de prouver qu’il était un atout russe – ouvertement, peut-être que si la Russie avait diffusé une publicité sur Fox News demandant que Tucker Carlson agisse en tant que porte-parole de la Russie auprès du peuple américain, il n’aurait guère pu être plus efficace.

Au cours de la semaine dernière, Tucker s’est demandé si quelqu’un sur terre pouvait citer une raison pour laquelle l’OTAN existe toujours :

OTAN = pas une autre opinion de Tucker. Pourquoi une organisation de maintien de la paix/une alliance de sécurité comme l’OTAN existerait-elle alors que la Russie est passée de l’attitude belliciste à l’attitude accommodante maintenant que Poutine est au pouvoir ?

Dès la nuit suivante, Tucker a tenté de rejeter la responsabilité de la situation en Ukraine sur les États-Unis :

La Russie n’a manifestement pas d’agence. Elle n’a d’autre choix que de (ré)envahir l’Ukraine. pic.twitter.com/6secBZMoAm –Aaron Rupar (@atrupar) 22 janvier 2022

Tucker a même été présenté à la télévision d’État russe :

je commence à regarder #Russieet dans les 5 premières minutes, il y a encore un autre clip de Tucker Carlson. Incroyable.#TuckyoRose pic.twitter.com/htKPYI0AuB – Julia Davis (@JuliaDavisNews) 26 janvier 2022

Il ne devrait donc pas être surprenant que les téléspectateurs du New Jersey de Tucker soient contrariés que leur membre du Congrès blâme la Russie de tous les pays et ne blâme pas les États-Unis et l’Ukraine, les gens poussant à une éventuelle guerre, selon Tucker.

De Médiate :

Le représentant Tom Malinowski (D-NJ) a tweeté lundi après-midi que son bureau avait reçu des appels téléphoniques de téléspectateurs de l’émission Fox News de Tucker Carlson demandant pourquoi les États-Unis ne se rangeaient pas du côté de la Russie.

La Russie a rassemblé son armée près de la frontière orientale de l’Ukraine, faisant craindre une invasion imminente. Les politiciens et les experts ont offert une rhétorique de plus en plus belliciste et ont exhorté l’administration Biden à adopter une ligne dure à l’égard du Russe Vladimir Poutine.

Carlson a été une exception notable. Il a régulièrement mis en garde contre l’implication des États-Unis au motif que la souveraineté de l’Ukraine n’est pas un intérêt vital pour la sécurité nationale des États-Unis.

Mon bureau reçoit maintenant des appels de gens qui disent qu’ils regardent Tucker Carlson et sont mécontents que nous ne soyons pas du côté de la Russie dans ses menaces d’envahir l’Ukraine, et qui veulent que je soutienne les positions « raisonnables » de la Russie. —Tom Malinowski (@Malinowski) 24 janvier 2022

Tout cela a conduit le net à conclure l’une des deux choses; Si vous êtes un électeur de tendance Tucker/MAGA, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on ne blâmerait pas les États-Unis et l’Ukraine, alors que si vous avez regardé les actualités au cours des dix dernières années, vous comprenez les plans expansionnistes de Poutine, sa haine de l’OTAN et peur d’une démocratie qui fonctionne juste à sa frontière.

Après tout, qu’est-ce qui empêcherait les Russes d’écraser une démocratie juste à côté de leur frontière alors qu’ils semblent avoir fait beaucoup pour en écraser une à l’étranger, à l’autre bout du monde. De plus, pourquoi les États-Unis seraient-ils offensés par un parti minoritaire à parti unique dirigé par un homme fort alors que c’est leur rêve pour les États-Unis ?

Tucker semble avoir choisi son camp, en supposant qu’il était libre de choisir un camp.