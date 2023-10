Le pronatalisme en hausse pour contrer la pression croissante en faveur de l’égalité des sexes — Enjeux mondiaux

Cette jeune Ougandaise de 14 ans a été mariée de force par ses parents à l’âge de 8 ans. Crédit : UNICEF/Stuart Tibaweswa

ST PAUL, Minnesota, États-Unis, 4 oct (IPS) – Une nouvelle tactique insidieuse émerge pour vendre l’idéologie de droite à un public plus large, comme en témoigne le rapport du mois dernier. Sommet démographique de Budapest pour les « penseurs et décideurs favorables à la famille », le prochain congrès pro-natalité Conférence natale à Austin, au Texas, et le récent film «Écart de naissance.»

Ils colportent tous le pronatalisme, un ensemble de normes et de politiques qui exhortent et souvent contraint les femmes avoir plus d’enfants pour augmenter les taux de fécondité, souvent associé à un alarmisme face au prétendu « effondrement démographique ».

Le pronatalisme est en hausse pour contrer la croissance pousser pour l’égalité des sexes, l’accès aux contraceptifs et l’autonomisation éducative et économique des femmes. Elle est liée aux politiques totalitaires dictant des choix reproductifs, aux politiques racistes Théorie du complot du Grand Remplacementle mouvement religieux anti-avortement, futurisme de l’élite technologique.

Elon Musk, par exemple, est un pronataliste déclaré qui a fait un don de 10 millions de dollars à l’effondrement de la population, la « recherche » et j’ai aimé l’idée de refuser le droit de vote aux personnes sans enfants. Il voulait assister au sommet de Budapest, mais n’a pas pu y parvenir il s’est rencontré la semaine dernière au Texas avec le président hongrois Novák pour attirer l’attention sur la « crise démographique ».

Dernièrement, les natalistes tentent de présenter un visage plus attrayant. Le Sommet de Budapest affirme vouloir soutenir « la santé psychologique et la sécurité des familles », afin qu’elles puissent « planifier un avenir sûr ». La conférence de Natal affirme qu’elle « n’a d’autre objectif politique ou idéologique qu’un monde dans lequel nos enfants puissent avoir des petits-enfants ».

Le film « Birthgap » prétend aider à guérir une épidémie de « stérilité non planifiée » et propose de « réorganiser nos sociétés pour réduire le nombre de personnes qui auraient… des enfants, tout comme les parents le font naturellement ». Il mène des entretiens en larmes avec des femmes qui regrettent que leur désir naturel d’avoir des enfants ait été contrecarré par la société, et qu’il soit maintenant trop tard.

Qui pourrait s’opposer à la défense de la santé et de la sécurité des familles, ainsi que du droit des personnes qui souhaitent avoir des enfants ? Pourtant, derrière cette rhétorique familiale en apparence anodine se cachent des liens peu recommandables avec la propagande de droite, la manipulation et les mensonges purs et simples.

Le sommet de Budapest vante le fait que la Hongrie ait atteint « les taux de mariage et de fécondité les plus élevés d’Europe, tandis que les taux de divorce et d’avortement sont en baisse », une belle façon de dire que son leader populiste de droite, Viktor Orbán. adopté et mis en œuvre l’idéologie du Grand Remplacement, qui a motivé les tirs de masse aux États-Unis, en tant que politique d’État. « Nous n’avons pas besoin de chiffres, mais d’enfants hongrois », a-t-il déclaré. « Dans notre esprit, l’immigration signifie la capitulation. »

La conférence de Natal a liens démontrables aux eugénistes et racistes d’extrême droite. Le cinéaste de « Birthgap », Stephen Shaw, est salué par les animateurs de talk-shows de droite comme Jordan Peterson, Neil Olivieret Chris Williamson, et présenté comme un «démographe renommé» malgré l’absence de références en démographie. Shaw et Peterson ont tous deux prononcé des discours au sommet de Budapest.

Mais ad hominem Mis à part les objections envers les personnes derrière les conférences et le film, les affirmations qu’ils font sont discréditables et contrefactuelles. Dénonçant l’imminence d’un « effondrement démographique » alors que la population mondiale augmente de 80 millions chaque année et projeté atteindre 10,4 milliards dans les années 2080 est absurde.

Pour faire passer le dépeuplement pour une menace, « Birthgap » recourt à des mensonges sur les données sur les raisons de la baisse des taux de natalité. Il cite un 2010 étude (qu’il appelle une « méta-analyse ») du professeur Renska Keizer qui, selon le film, indique que seulement 10 % des femmes choisissent de ne pas avoir d’enfants et que 10 % ne peuvent pas en avoir pour des raisons médicales, ce qui « laisse un énorme 80 % des femmes ». Pourcentage de femmes sans enfants sans enfants par circonstances » et non par choix.

Mais ce n’est pas du tout ce que disent les recherches de Keizer. L’étude de 2010 citée par Birthgap n’est pas une méta-analyse, ni quantitative, et n’indique pas que 80 % des femmes sans enfants n’ont pas choisi de l’être. En fait une étude de 2011 par Keizer et coll. a analysé un ensemble de données de 2006 portant sur des femmes aux Pays-Bas qui n’avaient pas d’enfants à 45 ans et a constaté que 55 % d’entre elles étaient sans enfants volontairement, tandis que 45 % n’avaient pas d’enfants pour des raisons médicales ou autres.

D’autres études ont abouti à des résultats similaires : 56 % des personnes sans enfants l’étaient volontairement, selon une étude. Enquête 2021 du Pew Research Center72% selon le CDC Enquête nationale sur la croissance des familleset 74% selon une étude de 2022 de la Michigan State University. Chercheurs travaillant sur le projet de vérification des faits de mon organisation Faits sur l’écart de naissance n’a trouvé aucune donnée crédible étayant l’affirmation du film selon laquelle 80 % des femmes sans enfants l’étaient « par circonstances » et non par choix.

Ce que montrent les données, c’est que l’exercice par les femmes de leur droit de choisir si et quand avoir des enfants entraîne retarder l’accouchement, petites familleset un baisse des grossesses chez les adolescentes. Ces résultats sont bénéfiques et doivent être célébrés et non stigmatisés.

Selon le Les Nations Unies, au moins 12 millions de filles sont mariées chaque année avant l’âge de 18 ans, et plus de 650 millions de femmes vivantes aujourd’hui ont été mariées lorsqu’elles étaient enfants. Autour 257 millions de femmes dans le monde sont confrontées à des grossesses non désirées en raison du manque d’accès à la contraception, aux soins d’avortement et aux conseils.

Aux niveaux de consommation actuels, la population actuelle de huit milliards conduit l’épuisement des ressources, l’érosion des sols, les pénuries d’eau, l’extinction d’espèces et la catastrophe climatique. Plus d’un milliard d’enfants sont déjà exposés à un « risque extrêmement élevé » en raison du changement climatique.

Taux de fécondité élevés et croissance démographique saper la résilience climatique et compliquer les efforts mettre fin à la pauvreté et à la faim et garantir les services et les infrastructures de base.

Ce sont là les véritables menaces qui pèsent sur l’avenir, et non une conspiration imaginaire visant à stigmatiser les choix reproductifs et à maintenir les taux de fécondité à un bas niveau. Ils rendent d’autant plus répréhensible la proposition de Shaw d’« ingénierie sociale » pour inverser la menace imaginaire de dépopulation.

En déformant et en mentant sur l’absence d’enfant, il tente de manipuler les jeunes et leurs gouvernements pour qu’ils donnent la priorité à la procréation plutôt qu’à l’éducation et à la carrière. Cela prétend éviter un avenir dystopique, mais cela en ouvrirait la voie.

Plutôt que de fabriquer une crise dont le remède implique une « ingénierie sociale » pour faire reculer les progrès en matière de droits humains et le contrôle des femmes sur leur propre vie, nous devrions nous concentrer sur la véritable crise alimentée par les pressions natalistes de la famille, de la religion et des gouvernements qui forcent des millions de personnes à devenir mères. contre leur gré, souvent au moyen de la coercition et de violences sexuelles.

La rhétorique du sommet de Budapest, de Natal, de « Birthgap » et de leurs semblables, affirmant qu’ils essaient simplement d’aider les familles et d’atténuer le chagrin de « l’absence d’enfant non planifiée », est insidieuse, et nous devrions la reconnaître et la dénoncer pour ce qu’elle est : une autre Une flèche dans le carquois pronataliste, une autre arme utilisée contre les acquis durement acquis en matière d’égalité des sexes et d’autonomie reproductive.

Nandita Bajaj est le directeur exécutif de l’ONG Bilan démographique et maître de conférences adjoint à l’Institut pour l’éducation humaine de l’Université d’Antioche. Son travail de recherche et de plaidoyer se concentre sur les impacts combinés du pronatalisme et de l’expansionnisme humain sur la justice reproductive, écologique et intergénérationnelle.

