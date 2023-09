Le promoteur immobilier chinois Country Garden prévient qu’il court un risque de défaut de paiement

La saga d’une société auparavant considérée comme l’un des promoteurs immobiliers les plus sûrs de Chine et un pilier de l’industrie est le dernier exemple en date de la façon dont l’immobilier, qui a alimenté le boom économique du pays, pourrait s’avérer son talon d’Achille.

Le marché immobilier chinois représente environ un quart de son produit intérieur brut et les deux tiers de la richesse des ménages, mais l’incertitude post-pandémique et la répression gouvernementale contre le secteur ont affaibli les ventes et ont eu des répercussions sur la confiance plus large dans l’économie.