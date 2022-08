Le promoteur du Grand Prix des États-Unis espère que la bataille pour le titre F1 ira au-delà d’Austin

Le promoteur du Grand Prix des États-Unis, Bobby Epstein, a vu deux fois le titre de Formule 1 s’installer sur sa piste d’Austin, mais cette année, il espère que la bataille se poursuivra plus longtemps. Le champion du monde en titre de Red Bull, Max Verstappen, a 80 points d’avance sur Charles Leclerc de Ferrari avec neuf courses à disputer.

Il semble maintenant hautement improbable que le combat se déroule jusqu’au fil, comme cela s’est produit l’année dernière lors de la bataille du dernier tour entre le pilote néerlandais et le septuple champion du monde de Mercedes, Lewis Hamilton. Le titre a été décidé sur le circuit des Amériques d’Austin ( COTA), course 19 sur 22 cette année, en 2015 et 2019 avec Hamilton triomphant.

“Je dois dire que lorsque nous terminons le championnat ici, c’est moins excitant que lorsqu’il s’agit du dernier tour de la dernière course”, a déclaré Epstein, dont la manche du 23 octobre est complète, à Reuters.



“Tout le monde aime voir de l’excitation, donc à bien des égards, j’espère que le championnat ne s’arrêtera pas là. Je pense que c’est mieux pour le sport s’il dure aussi longtemps que possible dans la saison. » Cette année, COTA célèbre son 10e anniversaire après ses débuts en 2012.

“Nous pourrions facilement éclipser (la foule de l’année dernière) si nous mettions (plus) de billets en vente”, a déclaré Epstein. “Notre capacité est moins limitée par les installations sur le campus que par le fait de vouloir faire entrer et sortir les gens avec une bonne expérience.” “Une route d’accès nouvellement agrandie et davantage de tribunes pourraient voir une augmentation à l’avenir.

NOUVEAUX PUBLICS

Austin sera la deuxième manche américaine de l’année, après Miami en mai, et la saison prochaine à Las Vegas, alors que le sport connaît un boom de popularité et de nouveaux publics.

Une grande partie de cela a été motivée par la série documentaire “Drive to Survive” de Netflix, mais Austin, fier d’être différent, attire une base de fans avertie et passionnée qui s’est constituée au fil des ans. Epstein a déclaré que les trois séries américaines étaient complémentaires. et le glamour et la merveilleuse destination qu’est Miami et la saveur internationale qui s’y trouve. Las Vegas est juste une Amérique audacieuse de la manière la plus divertissante », a-t-il ajouté.

“Ce que nous voyons avec notre circuit construit à cet effet, c’est une compétition sur piste qui satisfait vraiment le vrai fan de course en termes de capacité à dépasser, les collines et les courbes et le fait que les fans peuvent voir huit ou 10 virages depuis un siège. “Il a été question de plus de courses américaines au-delà des trois actuelles, mais Epstein a déclaré que toute alternance avec d’autres villes proposant des pistes temporaires serait difficile.

“Il en coûte plus de 150 millions de dollars rien que pour organiser une course la première fois, même sur un circuit non permanent”, a-t-il déclaré, citant le coût du câblage des communications, de l’infrastructure des stands et des paddocks et du resurfaçage de la piste. un risque élevé, une dépense énorme et (c’est) difficile de demander à quelqu’un de faire un événement ponctuel et de ne pas revenir l’année suivante parce que vous devez investir tellement, même juste pour le faire une fois.

“Vous pouvez absolument le faire si vous travaillez avec des circuits permanents … comment vous faisiez des allers-retours entre Hockenheim et Nuerburgring (en Allemagne), c’est très faisable.” La Formule 1 pourrait s’étendre à 24 courses l’année prochaine, avec des discussions de certaines manches européennes comme la Belgique, la France et peut-être même Monaco se déroulent en alternance.

