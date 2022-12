Le promoteur d’Oleksandr Usyk espère que Tyson Fury est «assez courageux» pour se battre pour le titre incontesté | Filip Hrgovic “ne fera pas de mal au grand combat” | Nouvelles de boxe

Oleksandr Usyk n’abandonnera pas sa poursuite d’une confrontation au titre incontestée avec Tyson Fury, quels que soient les obstacles qui se dresseront sur son chemin, a déclaré son promoteur à Sky Sports.

Usyk a spectaculairement remporté les ceintures WBO, IBF et WBA d’Anthony Joshua en septembre dernier à Londres. Il est retourné en Ukraine lorsque la Russie a envahi son pays cette année, mais est revenu à la boxe pour conserver ses titres lors d’un match revanche en août.

Immédiatement après cette victoire, il a exprimé son désir d’un combat incontesté avec Fury.

Tyson Fury a révélé qu’il souhaitait terminer 12 combats l’année prochaine, avec l’intention d’affronter des personnes “au hasard” dans le monde entier après sa défense du titre contre Derek Chisora.



Fury a défendu sa ceinture WBC avec une superbe victoire par KO contre Dillian Whyte en avril et affrontera Derek Chisora ​​samedi à Londres.

Usyk sera au bord du ring au stade Tottenham Hotspur et son équipe insiste sur le fait que la seule chose qui peut arrêter le combat pour le championnat incontesté des poids lourds est Tyson Fury lui-même.

“Usyk, c’est le genre de personne qui a traversé de grands défis dans sa vie. Il n’a peur de rien. Il cherche lui-même des défis”, a déclaré Alex Krassyuk, le promoteur d’Usyk. Sports du ciel.

“Il aime vaincre. Parce que quand il surmonte un défi, il devient plus fort. C’est sa mentalité. C’est comme ça qu’il est en tant qu’homme, c’est comme ça qu’il pense et c’est comme ça qu’il vit sa vie.

Oleksandr Usyk a utilisé ses talents de classe pour remporter une décision partagée après un match revanche passionnant avec Anthony Joshua



“Il est devenu l’incontesté des cruiserweight. Avant cela, il est devenu champion olympique, c’était le défi pour lui. Avant cela, il est devenu champion du monde chez les amateurs, champion d’Europe, donc il se surmontait pas à pas.

“Maintenant, il est sur une étape pour devenir l’incontesté de la division des poids lourds. Il ne peut donc pas manquer cette chance. Il n’esquive personne. Une fois que vous connaissez en détail sa biographie, vous aurez du mal à croire qu’il puisse esquiver quoi que ce soit dans sa vie.

“Nous espérons tous [Fury] est assez courageux pour relever ce défi, pour accepter le défi de combattre un petit lapin “moyen” d’Ukraine qui va lui retirer sa ceinture verte.”

L’équipe de Filip Hrgovic fait cependant pression pour que le Croate soit appelé comme challenger obligatoire pour la ceinture IBF d’Usyk.

Image:

Tyson Fury met son titre WBC et ses rêves incontestés en jeu contre Chisora ​​samedi





Alors que Krassyuk pense que Hrgovic cherche soit à tenter sa chance contre Usyk, soit à se battre pour un titre vacant, soit même à être payé, il est convaincu que cela ne bloquera pas le combat incontesté.

“De notre point de vue, c’est un obstacle pour nous mais plus maintenant [than that]. Il y a une question de raison commune. Le système de rotation pour le champion unifié est en place depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré.

“Nous devons respecter cet ordre et selon cet ordre, la WBA est la prochaine en ligne. Donc Daniel Dubois est le prochain en ligne obligatoire. Donc je ne pense pas que cela puisse nuire au grand combat.”

Cependant, il a confirmé qu’Usyk n’avait pas l’intention de renoncer à l’un de ses titres mondiaux sans se battre.

“Ce n’est pas une personne à quitter. Même s’il doit passer par des mandataires”, a déclaré Krassyuk.

C’est Fury et la couronne incontestée que veut Usyk, cependant. “S’il dépense ses énergies pour incontesté – c’est une grande motivation”, a poursuivi Krassyuk.

“S’il combat juste une défense, c’est moins incitatif mais il sait toujours comment trouver des incitations dans son cœur.

“Ce n’est pas une personne à abandonner.”

Image:

Le promoteur Bob Arum prévient que Chisora ​​ne devrait pas être radié





Le promoteur de Tyson Fury, Bob Arum, est tout aussi confiant que le combat d’Usyk aura lieu ensuite et il a révélé que l’Ukrainien assisterait au combat à Tottenham.

“Il sera aux premières loges pour regarder avec son manager et son promoteur”, a déclaré Arum Sky Sports Nouvelles.

“Nous nous connaissons tous. Il n’y aura pas de bêtises et de postures. Nous pourrons tout de suite nous mettre d’accord.

“[Usyk] nous a dit qu’il n’était pas prêt à se battre avant 23. Si Fury réussit, nous chercherons à faire ce combat en février, début mars.

Image:

Tyson Fury regarde Derek Chisora





“Mais encore une fois, il doit battre Chisora ​​pour que cela se produise.”

Il a ajouté: “Chisora ​​n’est pas une sortie facile. Un dur à cuire.

“Ce sont deux gars sans fioritures, ils vont entrer et ils vont essayer de se renverser. Nous allons voir un KO. Nous verrons peut-être beaucoup de renversements. Ça va être un combat passionnant.”

Incontesté en Arabie ?

Usyk pourrait retourner en Arabie saoudite, où il a remporté son match revanche avec Joshua plus tôt cette année, pour le combat avec Fury.

“Nous avons un très bon partenaire en Arabie saoudite qui est prêt à organiser ce combat au niveau mondial”, a déclaré le promoteur d’Usyk, Alex Krassyuk, à iDBoxing.

“Ce combat doit avoir lieu, tout le monde le veut.”

Krassyuk a insisté sur le fait que toutes les autres options de Fury seraient des combats plus faciles.

Image:

Oleksandr Usyk veut le combat contre Fury l’année prochaine





“Le seul consentement qui est encore en attente est le consentement du champion WBC, qui doit dire : ‘Oui, je vais relever ce défi.’ Ou : ‘Non, j’ai peur, je ferais mieux de rester avec Joe Joyce, [Daniel] Dubois, Deontay Wilder [for a] septième ou huitième combat ou quoi que ce soit, mais je garderai ma ceinture et je serai du bon côté. “”

Un combat entre Fury et Usyk créerait un premier champion incontesté des poids lourds depuis que Lennox Lewis a remporté cet honneur en battant Evander Holyfield en 1999.

Krassyuk a ajouté : “Je sens que nous devons y arriver, nous devons relever ce défi.

“C’est un énorme combat, le plus grand combat du siècle, alors faisons en sorte que cela se produise.”

