Le promoteur discute des plans de “superfight” d’Usyk-Fury

Le combat potentiel couronnerait le premier champion du monde incontesté de boxe poids lourd de l’ère des quatre ceintures

Le promoteur de l’icône de la boxe Tyson Fury, Frank Warren, a indiqué qu’un super combat d’unification du championnat des poids lourds contre le dirigeant WBA, IBF et WBO Aleksandr Usyk “sera faite.”

Le grand Ukrainien Usyk a conservé les ceintures qu’il a remportées à Anthony Joshua en septembre dernier en battant à nouveau le Britannique par décision partagée dans la ville saoudienne de Djeddah ce week-end.

En plus de conserver ses titres, Usyk a également revendiqué le titre de poids lourd du magazine “The Ring” auquel Fury a renoncé après avoir soi-disant pris sa retraite il y a près de quinze jours.

Maintenant, la seule pièce du puzzle qui reste à Usyk pour devenir le tout premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures est la sangle WBC de Fury, et les commentaires faits par le “Gypsy King” sur Instagram ont montré qu’il était prêt à remettre ses gants. .

“Sortez votre putain de chéquier,” Fury a demandé après avoir regardé l’événement principal du week-end, tout en se vantant qu’il le ferait “annihiler” à la fois Usyk et Joshua.

Selon le promoteur britannique de Fury, Warren, qui s’est exprimé lundi sur BBC Radio 5 Live, Fury devrait avoir une chance de mettre son argent là où il se trouve dans un proche avenir.

“Lui et Usyk seraient un très bon combat. C’est un combat qui, je pense, se fera parce que les deux équipes aimeraient que cela se produise”, Warren a noté.

“Usyk a déclaré après le combat que c’était le seul combat qui l’intéressait et c’est certainement le même cas avec Tyson.

“C’est juste une question de savoir où ça va générer le plus de revenus parce que c’est un combat unique, un combat historique”, a-t-il ajouté, avec des lieux tels que l’Arabie saoudite et le stade de Wembley à Londres – où Fury a fait sa dernière sortie en avril en éliminant Dillian Whyte – susceptibles d’être les candidats les plus solides.

Quant à la date, le même week-end que la finale de la Coupe du monde de football, le 18 décembre, a été retenu.

“C’est la première fois depuis Dieu sait combien de temps les quatre ceintures sont en jeu. Les deux combattants sont invaincus. Le monde entier de la boxe sera captivé par ce combat”, suggéra Warren.

Bien qu’Usyk ait fait dérailler les plans initiaux d’un succès au box-office Best of British en sortant solidement Joshua en septembre 2021, Warren n’exclut pas non plus que les deux compatriotes se rencontrent un jour à condition que Joshua puisse revenir à la victoire.

“Si AJ parvient à remporter quelques victoires à son actif, et je pense que Tyson battra Usyk, cela pourrait être un combat à mener”, a-t-il ajouté. dit-il, ajoutant que Joshua “doit se rétablir avant même de penser à des combats comme ça”.

Bénéficiant désormais d’une fiche de 24-3, Joshua s’est ridiculisé samedi avec un effondrement après le combat.

Cela l’a vu jeter deux des ceintures d’Usyk hors du ring et partir en trombe pour revenir dans le cercle carré pour faire une longue diatribe non invitée, et il a également affronté un arbitre dans les coulisses, puis a éclaté en sanglots lors d’une conférence de presse.

Abordant la controverse dimanche soir pour laquelle il a été largement critiqué, Joshua a avoué sur les réseaux sociaux qu’il avait “me laisser tomber”.

“Je souhaite à Usyk un succès continu dans votre quête de grandeur. Vous êtes un champion de classe,” Joshua a posté sur Instagram tout en identifiant son double partenaire de danse.

“Hier, j’ai dû me mettre mentalement dans un endroit sombre pour concourir pour les ceintures de championnat! J’ai eu deux combats, un avec Usyk et un avec mes émotions et les deux ont eu raison de moi.

“Je serai le premier à admettre, je me suis laissé tomber. J’ai agi par pure passion et émotion et quand il n’est pas contrôlé, ce n’est pas génial. J’aime tellement ce sport et je serai meilleur à partir de maintenant. “, Josué a juré.