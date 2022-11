Le promoteur de la tournée Taylor Swift dit qu’il n’avait pas d’autre choix que de travailler avec Ticketmaster

Le promoteur de la tournée de Taylor Swift rejette la responsabilité de la vente bâclée de billets “Eras” sur Ticketmaster, alimentant potentiellement encore plus les inquiétudes concernant le rôle dominant du vendeur de billets appartenant à Live Nation dans l’industrie.

AEG Presents, la société chargée de gérer la prochaine tournée de Swift, a rejeté les affirmations de Ticketmaster et du principal actionnaire de Live Nation, Liberty Media, selon lesquelles le promoteur aurait choisi de travailler avec le site de billetterie.

“Les accords exclusifs de Ticketmaster avec la grande majorité des sites de la tournée ‘Eras’ nous ont obligés à passer par leur système”, a déclaré AEG dans un communiqué à CNBC. “Nous n’avions pas le choix.”

Live Nation n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

Le commentaire d’AEG Presents est le dernier spectacle de pointage du doigt après l’annulation de la vente publique de billets la semaine dernière à la lumière d’une demande extrême. Swift elle-même a blâmé une “entité extérieure” et a déclaré qu’elle ne “ferait d’excuses à personne”.

La semaine dernière, le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a blâmé les Swifties et les robots trop zélés pour la demande qui a fait planter son site et entraîné des retards dans la vente des billets. Les législateurs, comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., ont appelé à plus de surveillance sur Live Nation, qui a fusionné avec Ticketmaster en 2010, exprimant des préoccupations antitrust. Mais Maffei a défendu le statut de Ticketmaster dans l’industrie et a déclaré qu’AEG “avait choisi de nous utiliser”.

Une coalition d’activistes appelée “Break Up Ticketmaster” a affirmé que, parce que Live Nation contrôle 70% du marché de la billetterie et des lieux d’événements en direct, les artistes et leurs représentants n’ont guère le choix de l’endroit où vendre leurs billets. Ils ont demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur Ticketmaster et Live Nation pour ” randonnée faire grimper le prix des billets » et « facturer des frais de pacotille frauduleux ».

Vendredi, le New York Times a rapporté que le ministère de la Justice avait déjà ouvert une enquête antitrust sur les pratiques de Live Nation avant le fiasco de la vente de billets Swift.